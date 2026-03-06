Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesini ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesini ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ersoy, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        İlçeye yapılan Kültür Merkezi inşaat alanını gezen Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

        Ersoy, vatandaşlarla da bir araya gelerek, talepleri dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Alanya'da apartman dairesinde yangın çıktı
        Alanya'da apartman dairesinde yangın çıktı
        Arızalanan asansörü kontrol etmek isterken asansör boşluğuna düştü Yaşlı ad...
        Arızalanan asansörü kontrol etmek isterken asansör boşluğuna düştü Yaşlı ad...
        Asansörün kapısını açınca 5 metreden boşluğa düştü
        Asansörün kapısını açınca 5 metreden boşluğa düştü
        Antalya'da "Kadın Gözünden Zamanın İzleri" fotoğraf sergisi açıldı
        Antalya'da "Kadın Gözünden Zamanın İzleri" fotoğraf sergisi açıldı
        Başkan Özçelik, CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imz...
        Başkan Özçelik, CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imz...
        Çamyuva Mahallesi'nde sel ve su baskınına karşı çalışma raporu oy birliği i...
        Çamyuva Mahallesi'nde sel ve su baskınına karşı çalışma raporu oy birliği i...