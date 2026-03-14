        Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor

        Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:26 Güncelleme:
        İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyonun üçüncü gününde erkekler yer, halka ve kulplu beygir, kadınlar atlama masası ile asimetrik paralel aletlerinde finaller yapıldı.

        Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.533 puanla altın madalya kazandı. İngiliz Courtney Tulloch 14.333 puanla gümüş, Azeri Nikita Simonov ise 14.100 puanla bronz madalya elde etti.

        Milli sporcu Bengisu Yıldız ise kadınlar asimetrik paralelde aldığı 12.166 puanla 5. oldu.

        Organizasyon yarın finallerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

