Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, Antalya'da sürüyor

        Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Saklıkent etabında, Soudal-Quick-Step takımından Brezilyalı Henrique Bravo birinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminin 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı.

        85,8 kilometrelik parkur sonunda Saklıkent'te sona eren yarışın üçüncü etabında, Soudal-Quick-Step takımından Henrique Bravo birinciliği kazandı.

        Etabı, Soudal-Quick-Step takımı sporcusu Meksikalı Jose Said Cisneros ikinci, Li Ning Star sporcusu Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü sırada tamamladı.

        Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar ile diğer yetkililer verdi.

        Ayrıca "genel klasman" birincisi Bravo'ya turkuaz mayonun yanı sıra beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu verildi.

        Kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Cisneros'a, lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu Konya Büyükşehir Belediyesi takımından Ramazan Yılmaz'a takdim edildi.

        Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Tedesco için kritik gün
        Gazze'de kum fırtınası
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

