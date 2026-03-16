Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da 27'inci geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği verildi

        –Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeğine düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Kumluca'da 27'inci geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği verildi

        –Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeğine düzenlendi.

        Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen ve hayırseverlerin detseğiyle Kumluca Cumhuriyet Meydanında bu yıl 27'incisi gerçekleştirilen geleneksel "Kadir Gecesi" iftar yemeği programına, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ile binlerce vatandaş katıldı.


        İftar programı öncesi Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından mevlit, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterisi yapıldı.

        Programda konuşan Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu da, 27 yıldır devam eden bu güzel organizasyonda bir kez daha ilçe halkıyla, hep birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Kadir Gecesinin duaların kabul, günahların af olduğu bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatan başkan Avcıoğlu, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve paylaşmanın öne çıktığı bir ayı daha idrak ettik. Bu gece Kadir Gecesi, bu gece kalplerimizin huzur bulduğu önemli bir gecedir. Ben bu vesileyle Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun." dedi.

        ​​​​​​​Yapılan yemek duasının ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanda tutuksuz sanıkların savunm...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanda tutuksuz sanıkların savunm...
        GÜNCELLEME 3- Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargı...
        GÜNCELLEME 3- Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargı...
        Cam Piramit'te Karadeniz ve Burdur rüzgarı esti
        Cam Piramit'te Karadeniz ve Burdur rüzgarı esti
        Kaş'a modern hükümet konağı
        Kaş'a modern hükümet konağı
        Antalya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da "Kadın Dostu Kentler" toplantısı düzenlendi
        Antalya'da "Kadın Dostu Kentler" toplantısı düzenlendi