        Antalya'da "Kadın Dostu Kentler" toplantısı düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personellerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


        Toplantının ilk oturumunda, kurulması planlanan Yerel Eşitlik Kurulu'nda yer alacak genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına mekanizmanın çerçevesi ve uygulama süreçleri aktarıldı. İkinci oturumda ise Yerel Eşitlik Masası temsilcileri olarak belirlenen personele yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kadın Dostu Kentler Programı Bölge Saha Koordinatörü Sinem Mısırlıoğlu, "Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3'üncü fazı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2006 Yılından beri yürüttüğü bir program. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2'nci fazda da yer alan belediyelerden biriydi. Program, yerel yönetimlerde yerel eşitlik mekanizmalarının kurulması, yerel eşitlik eylem planlarının hayata geçirilmesi, aslında kentlerin eşitlik politikalarının, kurumsal bir yapıda oluşturulmasını hedefleyen programlardan bir tanesi." dedi.

        Mısırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


        "Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla bir araya geldik. Çünkü bir kentte yerel eşitlik mekanizmalarının ve eşitlik politikalarının hayata geçirilmesi ancak belediyelerin, üst yapının bunu sahiplenmesiyle olur. Buna yönelik politika geliştirmesiyle olur. Antalya’da bunların çok daha fazlasının yapıldığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi, eşitlik masalarını kurdu. Bugün, yerel eşitlik kurulumuzla, yani burada toplanan genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla oluşturulan kurulun, yapısı, eşitlik biriminin yapısı, yerel eşitlik eylem planlarının yapılış süreci ve bu noktada hep beraber, bir bütün olarak nasıl ilerleyeceğimize dair bir yol haritası çizdik."

        Yerel Eşitlik Masası temsilcilerinin, bağlı bulundukları daire başkanlıklarında kadın-erkek eşitliği perspektifinin, eşitlikçi uygulamaların geliştirilmesi ve izlenmesi, veri toplama ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi ile Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

