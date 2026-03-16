MESO Başkanı Doru'dan "bayram alışverişini yerel esnaftan yapın" çağrısı

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Abdullah Doru, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.





Bayram hareketliliğinin ilçedeki çarşı ve pazarlarda hissedilmeye başladığını belirten Doru, esnaftan yapılan her alışverişin doğrudan yerel ekonomiye ve alın terine sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.



Bayramların paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını ifade eden Doru, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bayram hazırlıklarını yaparken önceliği mahallemizin ve çarşımızın emektar esnafına vermeleridir. Yerel esnafı tercih etmek, sadece bir alışveriş değil, aynı zamanda Manavgat’ın öz sermayesine ve alın terine destek olmaktır. Bayramın gerçek ruhu ve bereketi, sokaklarımızın canlılığını koruyan esnaf dükkanlarında hayat bulur. Şu an tüm üyelerimiz, en kaliteli hizmeti sunmak adına hazırlıklarını eksiksiz şekilde bitirmiş, hemşehrilerimizi beklemektedir."



Vatandaşları merdiven altı ve denetimsiz ürünlere karşı da uyaran Doru, "Sadece ucuz olduğu için kaynağı belirsiz ürünlere yönelmemeli. Alışverişler mutlaka güvenilen, her zaman muhatap bulunabilen yerel esnaftan yapılmalı." dedi.



Başkan Doru, tüm esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, huzur ve bereket dolu bir bayram temenni etti.

