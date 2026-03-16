        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda silahla ateş eden kişi teslim oldu

        Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitleyen şüpheli, teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.

        Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ikna çalışmaları sonucu şüpheli teslim oldu.

        Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu gazetecilere, saat 11.10 sularında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar dolayısıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevlendirilen yardımcı hizmetli personeli M.Y'nin (39) kurusıkı tabanca ve bir de ateşli silahla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldiğini söyledi.

        Şüphelinin toplantı odasına geçerek video kaydı aldığını anlatan Dervişoğlu, "Koridora çıkarak rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 el atış yapıyor. Bunun akabinde kendisini bir odaya hapsediyor. Söylemlerinde intihar edeceğini, hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu vesaire birtakım söylemlerde bulundu. Kepez Kaymakamlığı olarak o andan itibaren kaymakamlığın ve hükümet konağımızın tüm birimlerimizi tahliye ettik. Personelimizi dışarıya aldık." diye konuştu.

        Dervişoğlu, süreci Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sağlıklı şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde herhangi bir rehine alma, yaralı yok. Emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlarımız kendisiyle devamlı görüşme halinde oldu. İlgili psikolog arkadaşlarımız kendisine destek vermeye çalıştı. En son saat 15.20 itibarıyla silahını bırakarak teslim oldu." dedi.

        Şüphelinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, kendisine veya herhangi bir personele zarar gelmediğini belirtti.

        Dervişoğlu, adli ve idari soruşturmaların devam edeceğini, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

        - Valilik açıklaması

        Antalya Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.10 sularında Kepez Kaymakamlığı binası içerisinde silahlı bir şahsın etrafa ateş açtığı ve sonrasında kendisini bir odaya kilitlediği bilgisi alınmıştır. Konuyla ilgili ihbar alınmasının ardından emniyet birimlerimiz süratle Kaymakamlık binasını boşaltarak gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. İkna çalışmaları neticesinde söz konusu şahıs gözaltına alınmıştır. Bahse konu olayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y'nin gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail'de göçü tetikledi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        15 yaşındaki çocuk, babasını ve ağabeyini öldürdü! Babaannesini yaraladı
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
