        Antalya'da sağlık yöneticileri iftarda buluştu

        Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, il genelinde görev yapan hastane başhekimleri, başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve ilçe sağlık müdürleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Antalya'da sağlık yöneticileri iftarda buluştu

        Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, il genelinde görev yapan hastane başhekimleri, başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve ilçe sağlık müdürleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Konyaaltı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Özkan, sağlık hizmetlerinde başarının güçlü iletişim ve ekip çalışmasından geçtiğini vurguladı.

        Kaliteli sağlık hizmetinin ancak mutlu, huzurlu ve iletişime açık çalışanlarla mümkün olabileceğini belirten Özkan, kurum içinde empati kültürünün geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

        Görevde yaklaşık 1,5 yılı geride bıraktığını ifade eden Özkan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün performansının giderek yükseldiğini ve bu iyileşme sürecinin henüz başında olduklarını söyledi.

        Hastanelerin yönetiminde ekip çalışması ve ortak akla önem verdiklerini dile getiren Özkan, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini kaydetti.

        Antalya'daki mevcut sağlık altyapısına ilişkin bilgi veren Özkan, il genelinde 4 bin 800 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirtti.


        Özkan, önümüzdeki yıl Aksu, Konyaaltı ve Manavgat devlet hastanelerinin hizmete girmesiyle yatak kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

        Birinci basamak sağlık hizmetlerinde de önemli iyileşmeler sağlandığını aktaran Özkan, aile hekimi başına düşen nüfusun 3 binlerden 2 bin 600'e kadar indirildiğini, hedeflerinin ise bu sayıyı 2 bin 500'e düşürmek olduğunu söyledi.

        Acil sağlık hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre önce 15 ambulansın kente kazandırıldığını belirtti.


        Antalya’da 75 acil sağlık istasyonunun aktif olarak hizmet verdiğini aktaran Özkan, vakalara ulaşım süresinin kent içinde yüzde 95’in üzerinde bir oranla 10 dakikanın altında, kent dışında ise 30 dakikanın altında gerçekleştiğini ifade etti.


        Özkan, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni istasyonların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Dijitalleşme hedeflerine de vurgu yapan Özkan, kağıtsız hastane modeline geçiş için çalışmalar yürüttüklerini aktararak, tüm sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu bir sistemi hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        İl genelinde 278 aile sağlığı merkezinde kurumsal kimlik çalışması yapılacağını açıklayan Özkan, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunu azaltmak için birinci basamak hizmetlerin daha güçlendirileceğini ifade etti.

        Özkan, kamu görevlerinde kalıcılığın temel dayanağının başarı olduğuna işaret ederek, Antalya’da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

        Programa Şırnak İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Murat Sili de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

