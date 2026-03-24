Antalya'da park halindeyken aniden hareket eden aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden aracın altında kalan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Soğukpınar Mahallesi'nde 22 Mart'ta meydana gelen kazada, A.E'nin evinin önüne park ettiği araçtan 11 yaşındaki Mustafa Berat Özyuva poşet almak istedi.
Özyuva, o sırada bir anda hareket eden aracın önüne geçerek durdurmak istedi.
Aracın altında kalarak ağır yaralanan Özyuva, hastaneye kaldırıldı.
Özyuva, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
