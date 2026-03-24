Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da trafikte kavga eden sürücülere 360 bin lira ceza uygulandı

        –Antalya'nın Kaş ilçesinde trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Kalkan'dan Kaş ilçe merkezi istikametine aynı yönde seyreden otomobil ve tır sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Araçlarından inen sürücüler, birbirlerini darp etti.

        Çevredekilerin araya girmesinin ardından tırına binen sürücü geri manevra yaparak otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, iki sürücüye de 180'er bin lira ceza uyguladı.

        Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konulurken araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

        Olay anları başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
