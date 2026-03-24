        Antalya'da Uluslararası Muaythai Kupası heyecanı yaşanacak

        13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Giriş: 24.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcunun katılması bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü açılış seremonisiyle başlayacak müsabakalar, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "13 yıldır aralıksız düzenlediğimiz IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nı bugün dünya çapında marka haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha muaythainin kalbi, Antalya'da atacak ve ülkemiz bu büyük organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkeler arasında dostluk, barış ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir platformdur. Türk sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla deneyim kazanması ve başarılarını artırması adına büyük önem taşıyan bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere ve sporculara başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tartışmaların gündemindeki isim
        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!

        Benzer Haberler

        Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphel...
        Antalya'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphel...
        Antalya turizminde bayram bilançosu: Doluluk yüzde 70-85 bandında seyretti...
        Antalya turizminde bayram bilançosu: Doluluk yüzde 70-85 bandında seyretti...
        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tekniker gözaltına alındı; 'Ben...
        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tekniker gözaltına alındı; 'Ben...
        Kepez'de turizmde iş verenlerle iş arayanlar buluştu
        Kepez'de turizmde iş verenlerle iş arayanlar buluştu
        Alkollü iş yeri sahibinin tartıştığı müşteriyi öldürdüğü anlar kamerada
        Alkollü iş yeri sahibinin tartıştığı müşteriyi öldürdüğü anlar kamerada