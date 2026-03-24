Antalya'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağdur C.G'nin, kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişiye 59 bin avro teslim ettiğini beyan etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
C.G'nin şüpheli E.Ç. ile irtibatının devam ettiğini tespit eden ekipler, aynı yöntemi kullanarak C.G'nin bankadan çektiği 42 bin avroyu almaya gelen E.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ele geçirilen para da mağdur C.G'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.