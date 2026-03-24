        Antalya'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağdur C.G'nin, kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişiye 59 bin avro teslim ettiğini beyan etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        C.G'nin şüpheli E.Ç. ile irtibatının devam ettiğini tespit eden ekipler, aynı yöntemi kullanarak C.G'nin bankadan çektiği 42 bin avroyu almaya gelen E.Ç'yi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ele geçirilen para da mağdur C.G'ye teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı.
        ﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Antalya turizminde bayram bilançosu: Doluluk yüzde 70-85 bandında seyretti...
        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tekniker gözaltına alındı; 'Ben...
        Kepez'de turizmde iş verenlerle iş arayanlar buluştu
        Alkollü iş yeri sahibinin tartıştığı müşteriyi öldürdüğü anlar kamerada
        Alanya'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 425 bin TL ceza
        ALTSO Başkanı Erdem: "Sezona daha güçlü girebilmek için destek şart"
