Kepez'de turizmde iş verenlerle iş arayanlar buluştu
Kepez Belediyesince düzenlenen Kariyer ve İstihdam Günü programı kapsamında turizm sektöründe iş verenler ile iş arayanlar bir araya geldi.
Kepez Belediyesi tarafından istihdama katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen program, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Turizm sektöründe önde gelen firmaların temsilcileri ile farklı departmanlarda çalışmak üzere 1661 kişinin katıldığı programda, taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
