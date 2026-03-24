        Alanya'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Alanya'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı.


        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güney Mahallesi'nde yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.


        Jandarma ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü A.G. (19) gözaltına alındı.


        Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.


        Öte yandan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Suçlu bulundu
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"

