Alanya'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güney Mahallesi'nde yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.
Jandarma ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü A.G. (19) gözaltına alındı.
Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
Öte yandan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.