        Antalya'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri gözaltına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli D.A, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şüpheli, verdiği ilk ifadede, 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğünde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti.

        D.A, tapu müdürlüğündeki görevinin, işlem yapılan ve yapılacak dosyaların arşivlenmesi, kaydedilmesi ve taranması olduğunu dile getirdi.

        Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden şüpheli, "Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?" sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.

        Yaptığı sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten şüpheli, şunları ifade etti:

        "Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım. Sorgulama sonuçlarını başka kişilerle paylaşanın Ayşegül isimli şahıs olduğunu düşünüyorum. Bu şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan düşündüm."

        - "Sosyal medya hesaplarını kapattı"

        D.A, tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne sürerek, "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim." ifadelerini kullandı.

        Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren D.A, amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberinin olmadığını savundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

        Benzer Haberler

        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı
        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı
        Tutuklu yargılanan eski belediye başkan adayının cinayet davasında mütalaa...
        Tutuklu yargılanan eski belediye başkan adayının cinayet davasında mütalaa...
        Savcı, cinayet sanığı eski başkan adayı için müebbet istedi
        Savcı, cinayet sanığı eski başkan adayı için müebbet istedi
        Antalya'da alacaklısının babasını öldürmekle suçlanan sanık yargılanıyor
        Antalya'da alacaklısının babasını öldürmekle suçlanan sanık yargılanıyor
        Paramedik genci darp edip öldürdüler " Maddenin etkisindeydik, öldüğünü pol...
        Paramedik genci darp edip öldürdüler " Maddenin etkisindeydik, öldüğünü pol...
        Paramedik Hamit'in cinayet sanığı: Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim
        Paramedik Hamit'in cinayet sanığı: Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim