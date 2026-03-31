        Antalya Haberleri

        Antalya'da genel güvenliği tehlikeye sokan 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde silahla ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir grubun havaya ateş açmalarına ilişkin görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.

        Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen İ.E, Y.D, S.A, U.İ, C.H, B.İ. ve H.E'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

        Bu arada yakalananlardan birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

