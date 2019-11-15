Belediye tiyatrosu turnelere devam ediyor

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) katıldığı turnelerde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

20192020 sezonuna hızlı başlayan Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) bir taraftan Alanya seyircisiyle buluşuyor bir taraftan da turnelere katılmaya devam ediyor. ABT, Bursa Kültür Sanat Vakfı (BKSTV) tarafından 18.si düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nden döndü. Oyuncularla birlikte turneye katılan ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, "Bursa’da düzenlenen festivale davet edilen tiyatromuz 12 Kasım tarihinde Bursa’da 2 temsil verdi. Yaklaşık 600 kişinin izlediği Kral Olmak İstemeyen Aslan oyunu büyük beğeni topladı. Oyunu izleyenlerin arasında Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçıları, diğer ekiplerin sanatçıları, gözlemciler ve eleştirmenler de vardı. Oyundan sonra Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçılarına oyun hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. Sanatçıları tebrik ederek, oyuncuların performansını çok iyi bulduklarını, oyuncuların sesleri çok iyi kullandıklarını söylediler. Tiyatromuz ve oyuncularımız adına gurur duydum" ifadelerinde bulundu.



"ABT her anlamda profesyonel bir tiyatro"

Daha önce Alanya’ya gelip Belediye Tiyatrosu’nun oyunlarını izleyen eleştirmenlerden Yeni Tiyatro Dergisi eleştirmeni Yetkin Yüksel ise ABT’nin her anlamda çok profesyonel bir tiyatro olduğunu söyledi. ABT’yi tanımak adına sorulan sorulara, Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, “Alanya Belediye Tiyatrosu 10 yıllık geçmişi olan, sağlam temellerle bir tiyatrodur" diyerek tiyatronun 10 yıllık sürecini anlattı. Kutertan, gözlemci, eleştirmen ve sanatçıların yorumlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenecek olan “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali”ne davet edilen ABT, çocuk oyunlarıyla da yurt çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

ANTALYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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