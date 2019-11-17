Şenlikte minikler doyasıya eğlendi

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda, okulların tatil olması nedeniyle çocuklara yönelik çeşitli etkinlik düzenledi. ALSE ve Stella Event işbirliğinde düzenlenen, çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik bando eşliğinde kortejle yürüyüşüyle başladı. Daha sonra 5 bin metrekare alan üzerine kurulan şişme oyun alanları çocukların ilgi odağı oldu. Şişme oyun parkurlarının yanı sıra kostümlü animatörlerin çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler yaptığı şenlikte anne ve babalarda renkli zaman geçirdi. Şenlik öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar sürdü.

ANTALYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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