Boğaçayı projesinde çözüm odaklı düşünülmesi gerektiğini belirten Antalya Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Bayram Ali Çeltik, “Boğaçay bir yöntem halinde eski haline yani dere eski kotuna geri getirilmelidir. Bizler verilerden, hesaplardan, raporlardan, bilimsellikten yararlanarak öngörüyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz” dedi.



“Çözüm üretmek yine bizlere kaldı”

Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası’nda, Konyaaltı Boğaçayı projesi hakkında basın açıklaması yapıldı. Boğaçay projesinin bir kez daha bilimin ve ortak aklın dikkate alınmadığı işlerde sonucun boşa giden zaman, boşa harcanan emek ve boşa giden para olduğunu bir kez daha gösterdiğini iddia eden Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Bayram Ali Çeltik, " Ne yazık ki kentimizin ekonomik kaynakları bu projede de doğru şekilde kullanılamadı ama bizler her zaman kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kentimizin, yanındayız” dedi.

Boğaçay hakkında son günlerde yapılan açıklamaları üzülerek takip ettiklerini söyleyen Çeltik, artık yapılan yanlışı kabul ederek, sorunların nasıl çözüleceğini konuşmak gerektiğini söyledi.



“Eski kotuna geri getirilmelidir”

Antalya için dikkatli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Çeltik, şu ifadeleri kullandı: “ Hiçbir bilimsel altlığı olmadan “erozyon yok” demek sakıncalıdır. Başımıza ne geldiyse bilim ve tekniği hiçe saymamızdan gelmiştir. Bugün su tutmayan göletler, hunharca tüketilen su kaynaklarımız, binlerce yılda oluşan kaynaklarımız ve tabii ki doğamız çok kısa bir sürede tüketiliyor ve bazılarının geri dönüşü maalesef yok. Kirletmek çok kolay fakat temiz tutmak çok daha kolay ve insani. Doğamıza ve kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. İnsanlarımız kendi sağlıkları için doktora giderler de peki niçin doğanın geleceği ve sağlığı için uzmanlardan fikir almazlar? Doğanın doktorları bizleriz. Boğaçay bir yöntem halinde eski haline yani dere eski kotuna geri getirilmelidir. Bizler verilerden, hesaplardan, raporlardan, bilimsellikten yararlanarak öngörüyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz. Bu konuyla alakalı yayımlanan bilimsel makalelerden, tez çalışmalarından ayrıca Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yayımlanan “Boğaçay Projesi Değerlendirme Raporu”ndan faydalanarak konuşuyoruz. ”



“Sorun Antalya’mıza zarar vermeden çözülsün”

Jeoloji önemli bir bilim dalı olduğunun altını çizen Başkan Çeltik, “Uzman kişiler tarafından çalışılırsa öngörüler çok büyük oranda gerçekleşir. Jeoloji hayatın her alanında dikkate alınmalıdır. Geçmişte, Boğaçay projesi için yaptığımız öngörülerin bir kısmı gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir. Umuyorum ve inanıyorum ki bu sorun, kontrollü bir şekilde ve uzmanlarına danışılarak Antalya’mıza en az zarar verecek şekilde çözülsün. Söz konusu doğa olduğunda lütfen işi uzmanlarına bırakın. Bizler Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak hazırız ve inanıyorum ki diğer sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da katkı sağlamaya hazır”

ANTALYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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