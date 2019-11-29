Çiftçi fotoğraf çekecek hastalığı öğrenecek

HEKTAŞ, yapay zekâ destekli Akıllı Asistan mobil uygulamasını Growtech Eurasia 2019 Fuarı’nda tanıttı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında HEKTAŞ Akıllı Asistan, “Tarımsal Bilişim” ödülünün de sahibi oldu. Mobil cihazlarla arazide sadece fotoğraf çekerek üründeki hastalık tespitini yapan, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgileri veren yapay zekâ destekli Akıllı Asistan ile HEKTAŞ, üreticilere büyük avantajlar sağlıyor.

OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, ‘Akıllı Tarımın Öncüsü’ sloganıyla inovatif ve katma değer oluşturan çalışmalara imza atıyor. Geçen yıl Akıllı Asistan mobil uygulamasının ön lansmanını yapan HEKTAŞ, 2730 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Growtech Eurasia 2019 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda mobil uygulamayı uygulama marketlerinde yayınlayarak üreticiler ve fuar ziyaretçileri ile buluşturdu. Akıllı Asistan mobil uygulaması ile sadece fotoğraf çekilerek üründeki hastalıklar kolayca tespit edilebiliyor, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgiler üreticilerle paylaşılıyor. Bölgesel hava durumlarıyla ilgili geçmiş veriler paylaşılıp geleceğe yönelik tahminler de sunuluyor. Üreticilere büyük avantaj sağlayan mobil uygulama Hektaş Akıllı Asistan, Google Play Store’dan ve iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Türkiye ve dünyada bir ilk”

Akıllı Asistan uygulamasının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağladığını belirten HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer şunları söyledi: “HEKTAŞ olarak, OYAK’ın hedefleri ve destekleri sayesinde tarım alanında katma değerli projeleri hayata geçirerek üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimini, doğru bilgiye ve ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama da çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticilerimizin, akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça, küresel rekabette güçleneceğine inanıyorum” dedi.

‘Tarımsal Bilişim’ ödülü Akıllı Asistan’ın oldu

HEKTAŞ Akıllı Asistan, Growtech 2019 kapsamında gerçekleştirilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında ‘Tarımsal Bilişim’ ödülüne layık görüldü. HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer ödülü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun elinden aldı. Ödülle ilgili görüşlerini paylaşan Ortakçıer, OYAK’ın vizyonuyla yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini ve HEKTAŞ’ın faaliyet alanını nasıl geliştirebilecekleri üzerine her zaman araştırmalar yaptıklarını söyledi. Akıllı Asistan’ın, OYAK’ın vizyonu doğrultusunda milli tarım hedefiyle hayata geçirdikleri projelerden yalnızca biri olduğunu belirten Ortakçıer, “Sırada fark oluşturan, katma değerli birçok projemiz daha var. Onları da birer birer hayata geçirip üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Drone uygulamalarında da fark oluşturuyor

Fuarda yapay zekâ destekli Akıllı Asistan mobil uygulamasının yanı sıra tarımda uzaktan görüntüleme ve uygulama (drone) projelerini de tanıtan HEKTAŞ, dünyada sadece birkaç firmanın kullandığı, Türkiye’de alanında ilk İHA2 statüsündeki drone’u ‘Turna’yı ilk kez fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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