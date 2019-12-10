Başkan Topaloğlu, "Ana fikir Kemer'in kış aylarında diri kalması"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gelecek sene turizm sezonunda beklentilerin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yeni sezonda rekor sayıda misafir ağırlamayı düşünüyoruz. Burada belediye olarak bize ve otelcilerimize büyük işler düşüyor. Kış aylarında Kemer’e nasıl katkı sunabileceğimizi konuşmak lazım. Ana fikir Kemer’in yaşaması ve kış aylarında diri kalması. Bunları yerine getirmek için çalışmamız lazım.” dedi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (KETOB) aylık toplantısına katıldı. KETOB binasında yapılan toplantıya, KETOB Başkanı Şener Gürler ve yönetim kurulu üyeleri ile Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege de katıldı. Genel olarak Kemer’e katkı sağlayacak projeler ve gelecek sene turizm sezonundan beklentiler konuşuldu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni turizm sezonu öncesinde Kemer’de yapılması gerekenler hakkında görüşlerini bildirdi.



Ana fikir Kemer'in yaşaması ve diri kalması

Başkan Topaloğlu, gelecek sene turizm sezonunda beklentilerin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yeni sezonda rekor sayıda misafir ağırlamayı düşünüyoruz. Burada belediye olarak bize ve otelcilerimize büyük işler düşüyor. Kış aylarında Kemer’e nasıl katkı sunabileceğimizi konuşmak lazım. Ana fikir Kemer’in yaşaması ve kış aylarında diri kalması. Bunları yerine getirmek için çalışmamız lazım.” diye konuştu.

Belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında da kısa bilgiler veren Belediye Başkanı Topaloğlu, şunları kaydetti:

“Yeşil alanlarda ve otellerin yanlarındaki büfeleri kaldırıyoruz. Artık Kemer’de büfe ve seyyar iş yeri kalmayacak. Diskoların arka tarafında aydınlatma çalışmalarımız var. Atatürk Parkı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve ihale hazırlıkları başladı. Atatürk Parkı’nın sonun ters ev yapmayı planlıyoruz. Kemer’de Beldibi Mahallesi hariç bütün imar planları geldi. Beldibi’nde sadece taslak imar planı var. Buranın da imar planı onaylandıktan sonra Kemer’de imar planı sorunu olan yer kalmayacak. Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimiz daha sonra Ayışığı yolunda devam eden yol çalışmalarına geçecek ve en geç Ocak ayının ilk haftası yolu halkımızın kullanımına açacağız.”

KETOB Başkanı Şener Gürler ise gelecek turizm sezonunda Kemer’de güzel şeylerin olacağına inandıklarını belirterek, parlak bir turizm sezonu beklediklerini ve her türlü tedbiri almaya başladıklarını kaydetti.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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