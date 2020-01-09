Antalya’da budama çalışması yapan belediye işçilerinin, bir ağacın dalında yaralı şekilde bulduğu puhu baykuşu tedavi altına alındı.

Demre ilçesi Kömürlük Sahili'nde peyzaj çalışmaları yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı park ve bahçeler ekibi, bir ağaçta budama yapacağı sırada yaralı bir baykuş fark etti. Durumun belediye veteriner hekimlerine bildirilmesinin ardından baykuşun, Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan puhu baykuşu olduğu anlaşıldı.

Tedavisi gerçekleştirilen puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından koruma altına alındı.

ANTALYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.