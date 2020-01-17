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Gülveren’de mutlu son

İHA

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Konut inşaatı yapımı karşılığı arsa ihalesi gerçekleşti. İhale, Kepez Belediyesi'nin şeffaflık ilkesi gereği bir televizyon kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Gülveren’de mutlu son

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Konut inşaatı yapımı karşılığı arsa ihalesi gerçekleşti. İhale, Kepez Belediyesi’nin şeffaflık ilkesi gereği bir televizyon kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi’nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Projesinde’ hak sahiplerine verilecek konutların yapımı başlıyor.
Bakanlar Kurulu’nun, Gülveren Mahallesi’nde ‘Riskli Alan’ ilan ettiği bölgede gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesinin ‘inşaat yapım işi’ ihalesi yapıldı. İhale, ‘konut yapımı karşılığında arsa satışı’ modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşti. Encümen toplantı salonunda yapılan ihaleye, 3 firma teklif verdi. İhale, Kepez Belediyesinin şeffaflık ilkesi gereği bir televizyon kanalından canlı olarak da yayınlandı.
İhale Komisyonu Başkanı Serhat Demir, “Hak sahiplerine teslim edilecek konutlarla alakalı projeler ve teknik detaylar hazırlandı. Proje tamamlandığında Antalya’mıza çok güzel konutlar kazandırmış olacağız” açıklamasını yaptıktan sonra ihaleyi başlattı.

Açık artırma 13. turda tamamlandı
İhalenin birinci oturumunda, katılımcı firmaların temsilcilerinin huzurunda teklif zarflar açıldı ve yeterlilik değerlendirilmesi yapıldı. Yeterlilikleri tespit edilen katılımcıların daha sonra iç zarfları açıldı ve teklifler açıklandı.
Muhammen bedeli 29 milyon 496 bin TL olan ihaleye; Binbay Yapı İnşaat ile ASM Grup İnşaat İş Ortaklığı 33 milyon 100 bin TL, İsmail İltemir Emlak İnşaat ve Öz Güneş Ticaret İş Ortaklığı 29 milyon 500 bin TL, Pınarlar İş Ortaklığı da 35 milyon 500 bin TL teklif verdi. Daha sonra açık artırma işlemine geçildi. İsmail İltemir Emlak İnşaat ve Öz Güneş Ticaret İş Ortaklığı, 7. turda ihaleden çekildi. Binbay Yapı İnşaat ile ASM Grup İnşaat İş Ortaklığı’nın da 13. turda çekilmesinin ardından ihaleye, en yüksek teklifi 48 milyon TL ile Pınarlar İş Ortaklığı verdi. İhale tekliflerinin sonuçlanmasının ardından söz alan İhale Komisyonu Başkanı Serhat Demir, “İhalelerde usuldendir. Yarışma bitti ama belediye idaresi son bir iyi niyet teklifi bekler.” dedi.
Bu sözler üzerine Pınarlar İş Ortaklığı, teklifini 48 milyon 500 bin TL’ye yükseltti.

“Şeffaflığı ile Türkiye’de örnek olacak bir ihale”
Şeffaf bir ortamda güzel yarışma ile Türkiye’ye örnek olacak bir ihaleyi gerçekleştirdiklerini belirten Serhat Demir, “İhale sürecinde emeğe geçen mesai arkadaşlarıma ve teklif veren şirket temsilcilerine teşekkür ederim. Projemiz, hak sahiplerine, Kepez’e ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”ifadesini kullandı.
İhaleye en yüksek teklifi veren Pınarlar İş Ortaklığı’nın temsilcileri de ‘Kepez ilçesine yakışacak güzel bir projeye imza atacağız.” açıklamasını yaptılar.

Hak sahipleri için 320 daire inşa edilecek
Kentsel dönüşüm projesi, 65 bin 911 metrekarelik alanda yaklaşık 160 gecekonduyu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 9 ile 10 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek. İhale sürecinin yasal olarak kesinleşmesi ve firma ile yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasının ardından konutların yapımı başlayacak.

Bakanlar Kurulu riskli alan ilan etti
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nin bir kısmında 30 yıla yakın yaşanan gecekondu probleminin çözümüne yönelik çalışmayı 2009’da başlatmıştı. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm proje alanındaki konut parsellerinin mülkiyetinin Hazine'den, Belediye'ye devrinin yapılması sağlandı.
Kepez Belediyesi, Kentsel Dönüşüm projesinin uygulanacağı alanın '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu' kapsamında, 'Riskli Alan' ilan edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurmuştu.
Başvuru sonrası Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı gecekondu bölgesini ‘Riskli Alan’ ilan etmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar da 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Riskli Alandaki gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi için Kepez Belediyesi’ni yetkilendirmişti.
Kentsel Dönüşüm projesi, Akdeniz Üniversitesi’nin bulunduğu ve önemli bir ulaşım aksı olan Hürriyet Caddesi’nin Kepez tarafında hayata geçecek.
Proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkânlarının olduğu konutlarda yaşama imkânı sunulacak. Proje ile bölgeye kültür merkezi, kütüphane, spor alanları ve yeni yeşil alanlar da kazandırılacak.

ANTALYA

17 Ocak 2020 Cuma

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