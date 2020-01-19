Haydi çocuklar, ‘Antalya Sömestir Festivali’ne

Kepez Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için ‘Antalya Sömestir Festivali’ düzenliyor. Renkli festival, 2226 Ocak tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde minik ziyaretçilere kapılarını aralayacak.

Antalyalı çocukları yarıyıl tatilinde muhteşem bir festival bekliyor. Öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için dolu dolu bir etkinlik tablosunun yer aldığı ‘Antalya Sömestir Festivali’, 22 Ocak Çarşamba günü kapılarını aralıyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı festival, renkli etkinliklerle çocukların keyifli bir tatil geçirmesini sağlayacak. Festivalde turnuva, atölye çalışmaları, çeşitli showlar, tiyatro, müzikal, konser, illüzyon gösterileri yer alacak.

Antalya Sömestir Festivali çocukları çok sevdikleri oyuncularla ve yazarlarla bir araya getirecek. Oyuncu ve AnneÇocuk yazarı Şermin Yaşar 22 Ocak Çarşamba, Kral Şakir çizeri Varol Yaşaroğlu 23 Ocak Perşembe, Çocuk oyuncu Emir Berke 25 Ocak Cumartesi, sosyal medya fenomeni Prenses Elif 26 Ocak Pazar, stand up sanatçısı Sefa Doğanay da aynı gün söyleşi ve imza günleriyle hayranlarıyla biraya gelecek. TRT Çocuk kanalının Kare Takımı adlı çizgi filmi 22 Ocak Çarşamba, Akıllı Tavşan Momo 23 Ocak Perşembe, Pasta Adası Müzikali’de 24 Ocak Cuma günü çocuklarla buluşacak. TRT’nin sevimli yüzleri 3 farklı seansta perdelerini küçük hayranlarına aralayacak.



Turnuvalar, showlar, atölye çalışmaları

Antalya Sömestir Festivali, turnuva etkinlikleriyle de çocukların heyecanlı bir tatil geçirmesini sağlayacak. Her gün düzenlenecek buz pisti, survivor, planetaryum, kar küresi, canlı langırt, balon park etkinlikleri festivale renk katacak. Atölye çalışmaları kapsamında; eğlenceli bilim, kodlama, seramik, ebru, tasarım anahtarlık, boyama (ahşap,cam,çanta,topaç), elma şekeri ve çikolata atölye çalışmaları yapılacak. Antalya Sömestir Festivali, “ Ben eğlenceli bir tatil geçirmek istiyorum” diyen tüm çocukları 2226 Ocak tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’ne bekliyor.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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