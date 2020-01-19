Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler soğuk ve yağışlı havalara aldırmadan denize giriyor.

Alanya'da 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve soğuk hava bugün etkisini azalttı. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren ara ara yağış olsa da zaman zaman güneş açtı. Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü ilçede bazı Rus turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli vatandaşlar ise plajda kurdukları kamp sandalyelerinde oturup manzaranın tadını çıkardı. Rus çiftin soğuk havada denize girmesi çevredeki yerli vatandaşları da imrendirdi. Soğuk havaya rağmen dalgaların arasında kulaç atan Rus çift uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

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