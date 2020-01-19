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Antalya’da piknik alanına yakın boş arazide üzeri yarı çıplak 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.



Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mazıdağı yakınındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapan vatandaşlar boş arazide hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 3540 yaşlarındaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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