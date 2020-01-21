İsmail Balaban: "Sabırsızlığım yüzünden kaybediyorum" Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban: "Hedefimiz tekrar altın kemeri kuşanmak" "Yağlı güreşte ikinci bir şansınız yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Balaban: "Sabırsızlığım yüzünden kaybediyorum" Kırkpınar Başpehlivanı İsmail ...

İHA

İsmail Balaban: "Sabırsızlığım yüzünden kaybediyorum" Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban: "Hedefimiz tekrar altın kemeri kuşanmak" "Yağlı güreşte ikinci bir şansınız yok"

Er meydanlarının 'sarı fırtınası' olarak bilinen Antalyalı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, 2019 yılında Kırkpınar'da sabırsızlığının kurbanı olduğunu belirterek, bu yıl rakiplerine göre daha sabırlı güreşeceğini ve altın kemeri kazanacağını söyledi.
659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarına geçtiğimiz kasım ayından itibaren başlayan 33 yaşındaki İsmail Balaban, hedefini kürsünün en üst basamağı olarak belirledi. 2019 yılında Kırkpınar dışındaki tüm organizasyonlarda başarılı bir dönem geçiren Balaban, haftanın 6 günü disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından beri baş kategorisinde çıktığı Kırkpınar'a çeyrek finalde veda etmesinin nedenlerini de inceleyen Balaban, bunun en büyük sebebini ise sabırsızlık ve acelecilik olarak belirledi. Sarı fırtına İsmail Balaban, antrenörleri eşliğinde bu dezavantajını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor. Güç, kondisyon, hız ve teknik üzerine çalışmalarını sürdüren Balaban, altın kemeri kuşanma yolundaki en büyük rakiplerinin hemşehrileri Ali Gürbüz ve Orhan Okulu olduğunu kaydetti.

"Bir hatanızda her şey bitiyor"
Kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulunan İsmail Balaban, yağlı güreşin bir ata sporu olduğunu ifade ederek, bu spora çok önem verdiklerini ve gelecek kuşaklara aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 2019 yılını değerlendiren Balaban, “Hedeflerimiz açısından çok da iyi geçmedi aslında. Hep Kırkpınar odaklı çalıştığımız için, istediğimiz sonucu alamadık. Güzel ve iyi hazırlanmıştık, çeyrek finale kadar iyi gelmiştik ama maalesef elendim. Yağlı güreşte ikinci bir şansınız yok, elendiğiniz zaman iş bitiyor. Saniyelik bir hatanızda maalesef mağlup oluyorsunuz" dedi.

"Dezavantajım sabırsızlığım"
En büyük dezavantajının sabırsızlık olduğunu kaydeden Balaban, bu dezavantajı nedeniyle maçlarda kaybettiğini belirtti.
Balaban, "Yenildiğim maçlar da hep bu sabırsızlığım yüzden. Sonuca gitmek için oyun arayan ben oluyorum. Bu hareketim geçen yıl yenilgiyle sonuçlandı. Tabii sadece Kırkpınar değil, Kırkpınar’dan sonra da güreşler var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 35 tane organizasyona katıldım. Kırkpınar dışında başarılıydım. Ama hedef Kırkpınar. İnsanların beklentisi bu. Geçtiğimiz yıl maalesef beklentileri karşılayamadık" diye konuştu.

"Haftanın 6 günü çalışıyorum"
Bu yıl hedefinin altın kemer olduğunu belirten Balaban, “Beni destekleyenler adına, tekrardan sahaya çıkarak o altın kemeri kuşanmak istiyorum. Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz yılın kasım ayı itibariyle, sezon için antrenmanlar başladı. Haftanın 6 günü antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde devam ediyor. Yenmekte var yenilmek de ama pes etmek yok. Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz.Hedefimiz tekrar altın kemeri kuşanmak. Bu hedefler doğrultusunda takım arkadaşlarımla, ekibimle, antrenörümle birlikte sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz" dedi. Kendisine uzun yıllardır, ’sarı fırtına’ denildiğini söyleyen İsmail Balaban, “Biz de bu lakaba layık olmaya çalışıyoruz. Çabuk, atik ve hızlı olduğum için bana Sarı Fırtına lakabını koydular" ifadelerini kullandı.

"Sahaya kendi başarım için çıkmıyorum"
Sevenleri utandırmamak için sahaya çıktığını söyleyen Balaban, “Herkesin hedefi Edirne Kırkpınar güreşleri. Çünkü yağlı güreşin olimpiyatları orası. 2 günlük bir müsabaka. 1 yıl boyunca herkes orası için hazırlanıyor. En büyük organizasyonu olduğu için herkesin hedefi Edirne Kırkpınar. İnşallah bu yıl emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah sevenlerimi utandırmam. İnsanların benden çok büyük beklentileri var. Artık sahaya kendim için ya da kendi başarım için çıkmıyorum. Arkamda benimle beraber üzülüp, benimle beraber sevinen insanlar var. Onları utandırmamak için sahaya çıkıyorum" şeklinde konuştu.

"Sabırsızlığımı yeneceğim"
Rakipleri Ali Gürbüz ve Orhan Okulu’nun, kendisinden daha sabırlı olduğuna dikkat çeken Balaban, “İnşallah ben de bu yıl sabırsızlığımı yeneceğim. Zaten buna yönelik çalışıyoruz. Daha dikkatli ve daha disiplinli çalışıyoruz. Bu kötü alışkanlığımı yenerek, sahaya bu şekilde çıkacağım. Rakibe göre güreşeceğim. Her zaman hedefimiz kürsünün en üst basamağıdır” dedi.

"Balaban'ın Kırkpınar karnesi"
Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde birincilik, 2012 yılında Başaltı Boyu'nda ise üçüncülük elde etti. 2013 yılında 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, baş kategorisinde çıktığı er meydanında finalde Ali Gürbüz'e kaybetti. Ali Gürbüz'ün, ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı başpehlivanı ilan edildi. Balaban, 2014 yılında ise ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015'te üçüncülük elde eden, 2016 yılında üçüncü turda elenen Balaban, 2017'de yeniden birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyon güreşçi, 20182019 yılında ise er meydanına çeyrek finalde veda etti.

ANTALYA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da Kent Kart sistemine diğer taşımacılar da dahil edildi
YEREL HABERLER Alanya’da Kent Kart sistemine diğer taşımacılar da ...
Patlak lastikle yola devam eder tır yandı
YEREL HABERLER Patlak lastikle yola devam eder tır yandı
Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı
Sömestr tatili tiyatroyla başladı
YEREL HABERLER Sömestr tatili tiyatroyla başladı
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı
Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor
Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan Uysal: "Türkiye’ye örnek olsun"
YEREL HABERLER Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AESOB’da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AESOB’da
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Eski modaya yeni dokunuş Çeyiz sandıklarını açıp eskinin moda elbiselerini bugüne uyarlıyorlar
YEREL HABERLER Eski modaya yeni dokunuş Çeyiz sandıklarını açıp ...
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim ...
Köhne bina kütüphane oluyor
YEREL HABERLER Köhne bina kütüphane oluyor
FETÖ'nün hücre evine baskın Antalya'da FETÖ operasyonu 20 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün hücre evine baskın Antalya'da FETÖ ...
'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak
YEREL HABERLER 'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak
Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata bağladı
YEREL HABERLER Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata ...
'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi
YEREL HABERLER 'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle ...
Meral Akşener, Antalya´da (5)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya´da (5)
Meral Akşener, Antalya'da (4)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (4)
Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak
YEREL HABERLER Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi ...
Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
Meral Akşener, Antalya'da (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (3)
Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X