Hintli iş adamının 25. evlilik yıl dönümü için Antalya'da ultra lüks kutlama Bütçesi açıklanmayan ultra lüks evlilik kutlaması Hindistan'dan gelen 300 misafir, 7 yıldızlı otelde 3 gün 3 gece kutlama yaptı

Hint düğünlerinin merkezi haline gelen turizm kenti Antalya’da, ismi açıklanmayan Hintli bir inşaat firması sahibi, evliliğinin 25'inci yılını 7 yıldızlı otelde 3 gün 3 gece devam eden ve bütçesi gizli tutulan bir davetle kutladı. Hazırlıkların aylar öncesinden başladığı özel yıl dönümü için, Hint düğünlerinin gösterişli seremonilerine benzer birçok özel etkinlik hazırlandı.

Turizm kenti Antalya, 1519 Ocak tarihlerinde ismi gizli tutulan ünlü bir Hintli iş adamı ve Sırp gelinin görkemli düğününe ev sahipliği yaptı. Titanic Mardan Palace Otel'de Inventum Global tarafından gerçekleştirilen düğün, aynı zamanda 2020 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk Hint düğünü oldu. Bu düğünün hemen ardından ise Hintli bir inşaat firması sahibinin 25’inci evlilik yıl dönümünü de tıpkı düğün gibi kutlanıyor. Yarına kadar sürecek olan törene çok sayıda davetli katılıyor.

Lüks yıl dönümü töreni için, Hint düğünlerinin gösterişli seremonilerine benzer birçok özel etkinlik hazırlandı. Otelin farklı alanlarında konuklar için her güne ayrı olarak özel dekorlar, sahne şovları ile tam bir görsel şölen sunuluyor. Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıkları aylarca süren özel yıl dönümü için misafirler Hindistan’ın ve dünyanın farklı şehirlerinden Antalya’ya geldi. Yolcuların çoğu Delhi’den direkt Antalya’ya özel bir charter uçakla getirildi. Uçuşlar, Türk taşıyıcı şirketlerle gerçekleştirildi.



"Her kapıyı çaldık"

Organizasyonu gerçekleştiren turizm şirketinin kurucu ortağı Bünyat Özpak, daha önce olmayan bir pazarı ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Özpak, "Gelmeyecek olanı büyük çabalarla getiriyoruz. Tabiri caiz ise tarih yazıyoruz.Bu pazara girdiğimizde Hindistan’da Antalya’yı sokaktaki insanı zaten geçin, turizm sektörü yetkilileri ve profesyonel acenteciler bile doğru düzgün bilmiyorlardı. Büyük bir çoğunluğu Antalya’nın, Bodrum’un adını dahi duymamıştı. Son 67 yıldır Hindistan’a sayısını dahi hatırlayamayacağımız kadar gittik geldik. Her kapıyı çaldık. Her mecrada yorulmadan ve yüksek sesle ülkemizi anlattık. Bize ve ülke turizmine faydası olacağına inandığımız kim varsa tuttuk kolundan Türkiye’ye getirdik, şehir şehir gezdirdik, tanıttık, öğrettik, sevdirdik. Çok büyük bir umut, zaman, para ve enerji harcadık. Ülkemizi en iyi şekilde tanıttık, en güzel özelliklerini gösterdik ve en sonunda kalplerine girdik ve onları inandırdık" dedi.

2020 yılına hızlı bir başlangıç yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özpak, "Rekor beklentisi ile girdiğimiz 2020 yılına Hint grup pazarında uluslararası alanda ses getirecek pek çok projeye başarı ile imza atacağımızı paylaşmak istiyorum. Başarı ve memnuniyet ile sonuçlandırdığımız her projenin pek çok yeni işi de doğurduğunu biliyoruz. İmza attığımız her başarılı organizasyonun, Hint grup pazarı ve destinasyon düğünlerinde akla gelen ilk marka olarak yerimizi sağlamlaştırmamızda en büyük itici gücümüz olduğunu biliyoruz. Tüm ekibimiz bu inanç ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı

