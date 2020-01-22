Antalya’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada skunk esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ve “Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak” suçlarından tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen T.G.’nin üzerinde 2 paket halinde 20 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde ise bir diğer şüpheli Z.S.’nin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan aramada 19 şeffaf poşet içerisinde 191,5 gram skunk esrar maddesi, 2 büyük boy şeffaf poşet içerisinde 100 gramlık toplam 200 gram skunk esrar maddesi, 1 büyük boy poşet içerisinde 295 gram ağırlığında toplamda 706 gram skunk esrar maddesi, 66 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen şeffaf poşet, 1 adet hassas terazi ve 70 euro ele geçirildi.

Z.S.’nin evinde yapılan aramada da 5 adet şeffaf poşete sarılmış halde 33 gram skunk esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 625 TL ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ve “Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.