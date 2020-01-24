Alanya'da fırtına sonrası temizlik

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece gerçekleşen şiddetli fırtına sonrası Şehir genelinde temizlik yapıyor.

Alanya Belediyesi yaşanan şiddetli fırtına sonrası ortaya çıkan kirli görüntüye anında müdahale ederek 4 koldan temizlik yapıyor. Şehir genelinde etkili olan ve bütün gece devam eden şiddetli fırtınanın durmasıyla sokağa çıkan ekipler, temizlik araçlarıyla gerekli çalışmaları sürdürüyor.

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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