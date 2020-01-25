Kupaları Başkan Uysal verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 16 yaş altı 64 sporcunun da mücadele ettiği 14’üncü Antalya Kış Briç Festivali’nde, Muratpaşa Belediyesi adına düzenlenen özel turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını verdi.

Antalya Briç Kulübü’nün Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiği Kış Briç Festivali Falcon Otel’de başladı. Turnuvaya Türkiye’nin farklı illerinden 258 sporcu katılırken, 16 yaş ve altı 64 briç sporcusu da festival kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ediyor. Festival, pazar günü oynanacak final karşılamalarıyla sona erecek.

Başkan Uysal, son derece çekişmeli maçların yaşandığı festivale konuk olarak, Muratpaşa Belediyesi adına özel düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti. Briç tutkunlarını buluşturan festivalin 14’üncü yaşını kutluyor olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, briçin her şeyden önce bir zihin sporu olduğunu söyledi.

Bu anlamda zihin sağlığı için briçin yapılabilecek spor dalları arasında önde geldiğini belirten Başkan Uysal, “Bu festivalde özellikle 16 yaş ve altı sporcularımızın mücadele ediyor olmasının altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. 10 yaşından başlayarak çocukların briç öğrenmesi, gelişimleri için olumlu sonuçlar ortaya çıkartıyor. Çocuklarımızın bu zihin sporunu öğrenmesi, analitik ve çok yönlü düşünme, konsantrasyon, planlı olma gibi özelliklerini geliştirecektir” diye konuştu.

ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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