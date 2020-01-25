Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyasporİttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.



ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.