Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam yemeği hazırlayan 20 yaşındaki kadın, düdüklü tencerenin patlaması sonucu hastanelik oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Akşam yemeği hazırlamak isteyen Melek Ç. (20), pişireceği çorba malzemelerini düdüklü tencereye koydu. Bir süre sonra Melek Ç., pişen yemeği ocaktan indirmek için yaklaştığı sırada düdüklü tencere henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melek Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Melek Ç.’yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANTALYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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YATSI 19:54

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