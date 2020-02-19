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Ameliyat korkusunu yenince böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

DHA

ANTALYA'da, 18 yaşından beri kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Durmuş Şahbaş (29), ilk seferinde korkudan kaçtığı ameliyathaneden bu kez mutlu ayrıldı. Doktorları sayesinde korkusunu yenen Durmuş Şahbaş, kadavradan nakledilen böbrekle yaşama tutundu.
Manavgat ilçesinde oturan özel güvenlik görevlisi Durmuş Şahbaş, yaklaşık 11 yıldır, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle periton ve hemodiyaliz tedavisi gördü. Bu süre içinde kalbinde sorunlar başlayan Şahbaş, iki kez kalp kapağı ameliyatı geçirdi. Artık diyalize yanıt vermeyen Şahbaş, organ nakli olması gerektiğini söylenince önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakil bekleme listesine yazıldı. 5 yıl içinde böbrek nakli için 7 kez hastaneye çağrılan Şahbaş'ın kalp fonksiyonlarının ameliyat için yeterli olmadığı görülünce 5 kez hastaneden geri dönmek zorunda kaldı. 3 ay önce nakil için 6´ncı kez hastaneye çağrıldığında kalp fonksiyonlarında düzelme olduğu görülen Şahbaş, kadavradan böbrek nakli için ameliyata hazırlandı. Ameliyat giysileriyle masaya yatan Şahbaş, narkoz verilmek üzereyken korkup ameliyat olmak istemediğini söyleyerek kaçtı. 20 gün önce 7´nci kez nakil için çağırılan Durmuş Şahbaş, doktorlarının da desteğiyle bu kez korkusunu yenerek, ameliyata girdi. Kadavradan nakille sağlığına kavuşan Şahbaş, şimdilerde yeni bir hayata başlamanın keyfini yaşıyor.
DİYALİZE GİRDİĞİ SÜREDE İKİ KEZ DE KALP KAPAĞI AMELİYATI GEÇİRDİ
Hala kalbinin yüzde 50 çalıştığını aktaran Durmuş Şahbaş, kadavradan böbrek nakli için önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil listesinde beklediğini belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde listedeydim. Bu sürede nakil için 7 kez çağrıldım" dedi. 
Nakil için 6'ncı çağrılışında tam ameliyat başlarken ameliyat korkusu nedeniyle masadan kalkıp kaçtığını anlatan Şahbaş, "Kadavranın yaşlı olması nedeniyle de tedirgin olmuştum, böbreği almak istemedim. Aslında ameliyattan korktum. Nakilden vazgeçip ameliyathaneden kaçtım" diye konuştu.
Şahbaş, 7´nci kez çağrıldığında ise korkusunu yendiğini ve ameliyata girdiğini söyledi. Yaşadığı zor günleri geride bıraktığını söyleyen Şahbaş, kadavradan böbrek nakliyle yaşama yeniden tutunurken, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.
3 AY ÖNCE KORKUP AMELİYAT MASASINDAN KALKMIŞTI
Nefroloji Kliniği Sorumlusu Dr. Üstün Yılmaz, Durmuş Şahbaş'ın kronik böbrek yetmezliğinin yanı sıra, kalbinde sorun olduğunu belirterek, "Kalp kapaklarından ameliyat olmuş bir hastaydı. Sürekli sorunlar yaşayan, acil servislere başvuran genç bir insandı" dedi.
Durmuş Şahbaş'ın üç ay önce uygun böbrek bulunması üzerine ameliyatına karar verildiğini, ancak hastanın korkup ameliyat masasından kalktığını anlatan Dr. Yılmaz, "Ama 7'nci kez çağırdığımızda artık korkmadı ve nakil oldu" diye konuştu.
Dr. Üstün Yılmaz, hastanın değerlerinin artık normale döndüğünü ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.
'ZOR BİR HASTAYDI, ONA BİR ŞANS VERMEK İSTEDİK'
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile birlikte gerçekleştirdikleri ameliyat sonunda hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Dr. Murat Kazım Kazan ise şunları söyledi:
"Durmuş aslında bizim için zor bir hastaydı. Çünkü iki kez kalp kapağı ameliyatı geçirmişti. Kalp fonksiyonlarında sıkıntı olduğu için daha önce nakil için çağırdığımız dönemlerde ameliyatı yapmak istemedik. Ancak çok şükür kalp fonksiyonları nispeten düzelince biz de ekip olarak kendisine bu şansı vermek istedik. İşler rast gitti ve şu anda sağlığı iyi. Böbreği gayet iyi çalışıyor. Kalp fonksiyonları da aşama aşama daha iyi gidiyor. Ümit ediyoruz ki uzun yıllar bu böbrekle sağlıklı bir yaşama kavuşmuş olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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