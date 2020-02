Otobüs şoförü aynı gün fenalaşan 2 yolcusunu hastaneye yetiştirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde toplu taşıma otobüsü şoförü Mehmet Atilla Kara, gün içerisinde ayrı zamanlarda otobüsünde fenalaşan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Kara, yaptığının işinin bir parçası ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. DinekMahmutlar hattında toplu taşıma yapan 07 HTR 96 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimli toplu taşıma aracının şoförü Mehmet Atilla Kara, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken otobüsün içerisinde bir erkek yolcu fenalaştı. Yere yığılan yaklaşık 40 yaşlarındaki yolcunun durumunu gören 15 yıllık şoför Kara, otobüsü durdurarak yolcunun durumunu kontrol etti. Ağzından kan gelen yolcu otobüsteki diğer yolcuların da yardımıyla koltuğa yerleştirildikten sonra şoför Kara, tereddüt etmeden hızla hastanenin yolunu tuttu. Yolcu almayan ve indirmeyen Kara, fenalaşan yolcuyu 5 dakikada içerisinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Vatandaş yolcu ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. Adı açıklanmayan yolcunun epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAYLAR OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

Bu olayın ardından görevine dönen otobüs şoförü Kara, bu kez de saat 11.40 sıralarında Mahmutlar istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken, Hastane Caddesi'ne geldiği sırada otobüsteki 35 yaşlarında bir erkek yolcu fenalaştı. Yine otobüsün kapılarını kapatan Kara, bu kez de fenalaşan yolcuyu ilçe merkezindeki özel bir hastaneye getirerek acil servise girişini sağladı. Ayakta tedavi edilen yolcunun kontrollerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Her iki olay da otobüste bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde yolcuların fenalaşma anı ve Kara'nın diğer yolcularla birlikte fenalaşan vatandaşları kontrol edişi ve hastaneye yetiştirmesi görülüyor.

'AĞZINDAN KAN GELİYORDU'

Başından geçenleri anlatan Mehmet Atilla Kara, yaptığının işinin bir parçası ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Kara, "Alanya Halk Otobüsü Kooperatifi'nde otobüs şoförü olarak çalışmaktayım. Saat 09.40'ta Dinek'ten çıkış aldım. Alanyum AVM önüne geldiğimde otobüste bir yolcunun rahatsızlanarak düştüğü söylendi. Kenara çekip baktık, yere düşmüştü. Acilen arabanın dörtlülerini yakıp kornalarla beraber, vatandaşlardan yol isteyerek rahatsızlanan arkadaşı bir an önce ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüm. Arabadan indirirken en son ağzından kanlar geliyordu. Otobüsün orta tarafında da kan izleri vardı. Kendisini doktorlara teslim ettik ve yolumuza devam ettik" dedi.

'OTOBÜSTE BAYILDI'

Aynı durumla bir günde iki kez karşılaşmasına kendisinin de şaşırdığını belirten Kara, "Tur dönüşümüzde tekrar Alanya istikametine gelirken, bir vatandaşımızın daha rahatsızlandığı söylendi. Durduk, bayıldı. Oradan yine kornalarla, sürücü arkadaşlardan yol isteyerek acil olarak, yolcu indirme bindirme yapmadan sadece hastamızı bir an evvel hastaneye yetiştirebilmek için direkt hastaneye götürdük. Hastane görevlileri geldi, müdahalede bulundu. Hastamızı indirdik, yolumuza devam ettik" diye konuştu.



