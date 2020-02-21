Modern Sanatlar Galerisi’nde 2 ressam, 2 sergi

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark’taki Modern Sanatlar Galerisi, 2 ressamın resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediyesi, sanatseverleri kadın ve yaşamın konu edildiği ‘Yaşamdan Kesitler’, kaya üzerine çizilmiş, yontulmuş arkeolojik resim sanatı ‘Petroglif Serisi II’ temalı resim sergileriyle buluşturdu. Ressam Zuhal Başbuğ’un ‘Yaşamdan Kesitler’ ve Ressam Cemalettin Timur’un ‘Petroglif Serisi II’ temalı sergileri Dokumapark Modern Sanatlar Galeri’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergilerin açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikası’nın hatıralarını barındıran Dokumapark Modern Sanat Galerisi’nin şimdi sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanatseverler Kepez’de buluşuyor

Konuşmasına Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözlerini hatırlatarak başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sanatsız kalmamak, estetiğe olan ihtiyacımızı en güzel şekilde gidermek, hayatla çok özel bir bağı, çok güzel bir vesileyle kurmak için belediyemiz, bu sanat galerisinde çeşitli dönemlerde sanatçılarımızın eserlerinden oluşan özel sergileri halkımızla buluşturuyor. Dokumapark Modern Sanatlar Galerimiz de son derece özenle hazırlanmış bir sanat galerisi. Bu sanat galerisinin üzerinde çok önemli hatıralar var. Ve bu hatıraların üzerine özenle, dikkatle oluşturulmuş bu sanat galerisinde de sanatını Antalyalılarla buluşturmak isteyen gerek Antalyalı sanatçılarımızdan, gerekse Türkiye’nin değişik yerlerindeki sanatçılarımızın sergilerini buraya getiriyoruz. Burada bu sergiler hemşehrilerimizle ve sanatseverlerimizle buluşuyor. “dedi.

Antalya’nın bir dünya kenti olduğuna da değinen başkan Tütüncü, Dokuma’nın müzeleriyle, bilim merkeziyle, botanik bahçeleri ve muhteşem peyzaj dokusuyla, özel bir kültür sanat adası olduğunu da vurguladı. Modern Sanatlar Galerisi’nin, güzel sanatların teşhir edildiği çok özel bir merkez olduğunu belirten başkan Tütüncü, “Ben bu güzel sanat merkezimizin, bu şekilde sanatseverlerin hizmetine sunulmasından dolayı çok mutluyum. Önemli olan sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapabilmektir, hemşehrilerimizi sanatın güzelliğinde buluşturabilmektir. Ve gönülden gönüle bu vesileyle yol bulabilmektir. Toplumda sevgiye, birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhuna, inanılmaz ihtiyacımızın olduğu dönemleri yaşıyoruz. İşte biz aramızdaki sevgiyi ve gönül bağını da, o sanatın evrensel diliyle bize güzellikleri anlatan yanıyla, yönüyle kuracağız. “diye konuştu.

Sergi açılışında konuşan Ressam Zuhal Başbuğ, yaşamdan ve günlük hayattan karelerin yer aldığı sergide kadın figürlerini ağırlıklı olarak kullandığını söyledi. Ressam Cemalettin Timur da, sergiye katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde “Yaşamdan Kesitler” ve “Petroglif Serisi II” temalı serginin açılış kurdelesi kesildi. Eserlerinde genellikle kadın figürüne yer vererek, ağırlıklı olarak figüratif kompozisyonlu çalışmalar yapan sanatçı Zuhal Başbuğ sergide 30, kaya taşları üzerine kazınmış tarihsel arkeolojik figürleri petroglif sanatıyla tuvallerine aktaran Cemallettin Timur ise 32 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergiler, 3 Mart'a kadar ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

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