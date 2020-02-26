Başkan Böcek: "Şirketleri zengin etmeye gelmedim" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Liman- Kundu hattı ön fizibilite ihalesine çok kısa zamanda çıkacağız"

Konyaaltı Sahil Projesi’nde çok konuşulan 53 TL’lik dubalara değinen Başkan Muhittin Böcek, “Bir dubaya bin 200 artı KDV ödenmiş arkadaşlar. Neymiş, baba oğul, o cepten çıkıyor bu cebe giriyormuş. Ben şirketleri zengin etmeye gelmedim” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 2020 faaliyet yılı 4’üncü Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının konuğu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı & ANSİAD Şeref Üyesi Muhittin Böcek oldu. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmaları ve Yeni Dönem Projeleri konuşuldu.

2020 Patara yılı olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla başlattığı çalışmada 2020 temasını Patara olarak belirledi. Dolayısıyla bu kentimiz ve ülkemiz için çok önemli bir konu, bu anlamda da gerek belediyemize, gerek STK’lara ve kent dinamiklerine çok iş düşüyor” dedi.



"20 Ocak'ta ranta dur dedik"

Konyaaltı Sahil Projesi’yle ilgili karşılıklı basın toplantısına dönüştürüldüğünü kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Biz sizlerden aldığımız yetki dahilinde, geçmişle hiç hesabımız olmadan, isim dahi zikretmeden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve Sayıştay raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitleri, daire başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızın tespitleri sonucunda sahil işletmesiyle ilgili 20 Ocak’ta ranta dur dedik” diye konuştu.

Siyaseten bir iptal söz konusu olmadığını dile getiren Böcek, “Şimdi ben bunu siyaseten yapacak olsam göreve geldiğim gün iptal ederdim. Asla hayatım boyunca bir geçmiş dönem projesiyle ilgili bir sıkıntım, eleştirim olmadı, sahille ilgili hiç eleştirim olmadı. Kayıtlara bakın sayın Menderes Türelin meclis başkanlığı yaptığı dönemde, her defasında Konyaaltı sahiliyle ilgili lansmanda yanımızda olmuştur diye teşekkürü vardır bana. Ben projeyle ilgili tek kelime konuşmadım” dedi.

Devletin kamu zararı oluştuğu yönündeki tespitleri sonucunda ihale iptalini gerçekleştirdiklerini kaydeden Böcek, “Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar, hepinizin bildiği kişiler Hasan Subaşı, Beach Bark’ı yaptı 10 yıl, yap, işlet, devret. Bütün giderleri işletmenin yükleniciye aitti. Bekir Kumbul, Lara Beach’i yaptı, 10 yıl, yap, işlet, devret bütün işletme giderleri yükleniciyle ait. Konyaaltı Belediye başkanlığı yaptığım dönemde yıkımları çok kolay olmadı oğlumu 6 ay polis arabalarında gönderdim okula, mafya kim nedir bilmem. Beni de 6 ay polis arkadaşlarımız korudu. Yıkımın gecikmesi dolayısıyla 8 yıl süre kaldı. Yap, işlet, devret. Bütün park, bahçe, peyzaj ve işletme giderleri yüklenici firmaya ait ayrıca kira geliri. Yatırımlar yapıldı, işletmelere devam edildi. Şimdi geldiğimiz nokta, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetki alındı. Yap, işlet, devret modeliyle. Ve o yapılan ihale doğrudur. O ihalede ne vardı arkadaşlar, 129 milyon liraya çıkıldı, tüm işletme giderleri dahil yükleniciye ait. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyemize yıllık 6 milyon lira kira, bakınız belediyemizden sizin paranızdan bir kuruş çıkmıyor. Yüklenici firma yapıyor ve 6 milyon da belediye kar ediyor. Arkadaşlar 254 milyon lira para çıkmış. 254 milyon lira kredi çekilmiş, bunlar sizin paralarınız, 300 milyona geliyor bu para" dedi.



"Sahil Antalya'da duba parası bin 200 artı KDV"

Konyaaltı Sahil Projesi’nde çok konuşulan 53 TL’lik dubaların bin 50 TL’ye yapılması konusuna değinen Böcek, “Bir duba, o gün bin 51 TL demişiz, eksik söylemişim. Geçen gün bir daha gözden geçirdim, bin 200 artı KDV ödenmiş arkadaşlar. Neymiş, baba oğul, o cepten çıkıyor bu cebe giriyormuş. Ben şirketleri zengin etmeye gelmedim, kimse kusura bakmasın, kimse benden böyle bir şey beklemesin. Şirket babamın oğlu değil, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin cebinden bin 200 artı KDV. Ben bunu korumakla mükellefim” diye belirtti.

Basın toplantılarıyla olayı siyasete dönüştürdüklerini dile getiren Böcek, “Kime güveneceğiz, devletin mülkiye başmüfettişlerine. Hataları olan varsa gereği yapılır, ben Allah korkusu olan biriyim. 300 milyona yakın parayı gömüyorsunuz, az önce anlattım 8 yıl Konyaaltı, 10 yıl Beach Park, 10 yıl Lara işletme sürelerini. 30 yılı savundular basın toplantısında, bakan beyden rica etmişlerde, burada hepiniz profesyonel insanlarsınız, yatırım yapıyorsunuz, şirketleriniz var, sadece para topluyor Alkoçlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar ben yaparsam da hata, kim yaparsa yapsın. Ben sonuna kadar Antalya’nın hakkını savunmaya devam edeceğim ama işi siyasete sokmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu aldığımda bunu da anlatacağım. Niye siyasete bunu alet ediyorsunuz” diye konuştu.

Alkoçlar’ın bir kuruş bile yatırmadığının altını çizen Böcek, “Antalyalının 300 milyona yakın parası çıkıyor aldığınız kredilerle beraber, bunu işletmeciye koymuyorsunuz. Adam bir kuruş yatırmadı diyorum, böyle bir şey olamaz. Bir tek belediye başkanımız bir belediyemizden para çıkartmadı sahillerle ilgili, ama 300 milyonumuz gitti arkadaşlar. Sponsorluktan aldıkları paraları bile göstermiyorlar. Ben bunu söylemeye devam edeceğim” dedi.



İlçelere artıma tesisi

Arıtma tesisleriyle ilgili 20 yıllık anlaşma çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Belek, Kemer ve Alanya'da olmak üzere yaklaşık 500 milyon TL'nin üzerinde yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını açıklayan Böcek, “O yatırımlarda ASAT'ın katı atık gelirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olacak. Bu bir ticari anlaşma gibi ama ben yine de katkıları için bakan beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Parti ayrımı yapmadan yardım ediyoruz"

Sosyal kartla ilgi sayılar da veren Böcek, “İyi niyetle 2015 yılında başlatılan bu sosyal kart uygulaması 2018 yılına gelindiğinde 10 bine yaklaşıyor, 2018'in sonuna doğru 18 bin 46'ya çıkarılıyor. Seçime doğru. Çok vatandaşımızın para yatırıldığından haberi de yok. 1 milyon 300 bin TL para iade oldu belediyemize. Şu anda sayı kaç biliyor musunuz? 2 bin 379. 18 bin 46, 2 bin 379'a düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal güvencesi olmayan bütün vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz. Bütün ilçelerimizde hizmet birimlerimize talimatımız var. Belediyecilik vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktır, ihtiyaç sahibi vatandaşlar belediyelere koşar biz burada hak eden vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz, evde bakım, sokakta vatandaş kalmadı 5 katlı bina kiraladık, ayrıca evlere gönderdiklerimiz var. Burada hayrını da uçurmayayım bunları anlatıp. Hak eden herkese Ak Partili, Ülkücü olabilir, bütün vatandaşlarımıza parti ayrımı yapmadan yardımlarımıza devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Raylı sistem yıl sonunda bitiyor"

Hafif raylı sistem projesi üçüncü etabının hızla devam ettiğini kaydeden Böcek, nisan sonuna kadar Akdeniz Üniversitesi bölgesinin tamamlanacağını, bu yıl sonuna kadar Varsak'tan binen vatandaşların Antalya Devlet Hastanesi'ne kadar gelebileceklerini belirtti. Daha sonra da nostalji tramvayının olduğu Konyaaltı Caddesi'ne geçilebileceğini söyleyen Böcek, dördüncü etabın ise 23 kilometre olduğunu belirterek, “Liman Kundu hattı. Ön fizibilite ihalesine çok kısa zamanda çıkacağız” dedi.



"Antalya beşinci borçlu belediye"

Belediye yanındaki ikinci hizmet binasının da kısa süre içinde ihaleye çıkarılacağını ve yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırımla 1 yılda tamamlanacağını belirten Böcek, “Türkiye'de beşinci borçlu belediyeyiz, nüfusumuza da uydurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ettiğimde söyledim ve kendisi de şaşırmıştı. 6 milyar 206 milyon lira borcumuz var. Ama bir tasarruf genelgesi yayımladık, tasarruflarımızı yaptık. Ödemelerimizle ilgili, 14 kredi çekilmiş, 18 ayda ödenmek üzere, yapılandırmayla 60 aya çıkardık ve faizleri düşürdük. Yaklaşık 60 milyon liranın üzerinde tasarrufumuz oldu. Ayrıca ödemelerimizi dengelediğimiz için uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FITCH ekonomik durumumuzu negatiften durağana çıkardı. İnanır mısınız vagon ihalesi yapamıyorduk. Dünya Bankası kredi vermiyordu. Bu tasarrufları ve yapılandırmayı yapmamış olsaydık herhalde vagon ihalesi ve raylı sisteme de devam edemeyecektik” diye konuştu.



"Karayolları arazisi müzeye dahil edilsin"

ANSİAD tarafından başlatılan ve Antalya Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu alanda çağdaş bir mimariyle Karayolları arazisini de kapsayacak şekilde oluşturulması konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Böcek, “ANSİAD ile aynı fikirde olduğumu seçim öncesi de söyledim, düşüncem sizler gibi. Antalya Valimizden bir randevu alıp hep birlikte gidelim, Vali beyin de desteğiyle gündemimiz ve konumuzu anlatalım. Karayolları oradan gidince, turizm bakımından önemsediğimiz bir alanı müzeye kazandırmış olacağız, inşallah bunu da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 2020 Patara yılı anısına, Patara Antik Kenti’nin 30 yıl önce çekilmiş olan fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etti.

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