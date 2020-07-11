Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Caner Aykurt (31), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda meydana geldi. Antalya'da yaşayan ve arkadaşı ve kardeşiyle piknik yapmak için Serik'e gelen Caner Aykurt, sıcaktan bunalınca serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Caner Aykurt'u gören kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi. Bölgede piknik yapanlar, ırmağa girip Aykurt'u çıkardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı uyguladığı Caner Aykurt, kurtarılamadı.

Caner Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay´a sağlık ekibi müdahale etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-07-11 17:34:03



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