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Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza Kum zambaklarını koparana 73 bin TL, zarar veren kurumlara da 300 bin TL para cezası uygulanacak

İHA

Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza Kum zambaklarını koparana 73 bin TL, zarar veren kurumlara da 300 bin TL para cezası uygulanacak

Dünyada ve Türkiye'de koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Obalar Plajında çiçek açtı. Sayıları gün geçtikçe azalan koruma altındaki kum zambakları, bölge halkının ilgi odağı haline geldi. Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL, zarar veren kurumlara ise 300 bin 856 TL pata cezası uygulanacak.
Antalya ve çevresinde çiçek açan kum zambakları, Kumluca ve Mavikent Sahilinde yoğun olarak görülürken, Kumluca Sahilindeki yaklaşık 50 kum zambağı yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Kopartana ağır ceza var
Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 73 bin lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

“Kurak bir mevsimde açmasından dolayı çok kıymetli”
Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan ve korunması gerektiğine inanan Mehmet Alptekin, “Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir. Kumluca’da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu Eylül Başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre’de Çıralıda ve Kumluca’da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki olduğundan korunması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Sahillerde kum zambaklarının geleceğinin tehlikeye girdiğini söyleyen Alptekin, “Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Sahillerimiz tahrip edilirken, bu bitki de yok edilmeye başladı. Bu yüzden korumalıyız. Bırakın sahiller doğal olarak kalsın bu güzel bitkiler de yok olmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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