Alanya'dan Bulgaristan’a 3 ton avokado ihracatı 45 bin hektar alanda 70 milyon adet üretim hedefleniyor Alanya’da avokado ihracatı başladı

Bu yıl toplam 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Antalya’nın Alanya ilçesinden, 10 bin adet yaklaşık 3 ton avokado ile Bulgaristan’a ihracat başladı.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 45 bin hektar alanda 70 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 56 lira arasında değişen avokadonun 68 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.



Bulgaristan’a ilk etapta 10 bin adet

Geçtiğimiz günlerde ilçede hasadına başlanan avokado bugün ilk olarak Bulgaristan’a ihracatı başladı. Bahçelerden hasadı yapılarak toptancı haline bugün getirilen 10 bin adet yaklaşık 3 ton avokado, aracı şirket yetkili tarafından incelendikten sonra Bulgaristan’a gitmek üzere tıra yüklendi.

Birçok ülkeye avokado ihracatı yapılacak. İlk etapta Bulgaristan ile başlayan ihracatın Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere de yapılması bekleniyor.



“Bulgaristan’a 23 tır daha avokado göndereceğiz”

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk avokado ihracatının başladığını söyledi. Sevilgen, “2020 yılının ilk avokado ihracatı Bulgaristan’a gerçekleştirmekteyiz. Geçen sene ilk ihracatı ağustos ayında yapmıştık ancak bu yıl eylül ayına kadar sarktı. Bunun en büyük sebebi Türkiye’de tamamen tüketici, avokado tüketicisi konumunda. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 34 defa Bulgaristan’a avokado göndermiştik. Ama bu yıl Eylül ayının ortalarına denk geldi. Eylülekim ayı itibariyle de ülkemizden çok avokadonun yoğun olduğu aylar. Bu aydan itibaren Bulgaristan’a 23 tır daha avokado göndereceğiz. Arkasından Ukrayna’ya göndereceğiz. Zaten Rusya’ya halen gönderilmekte. Bunun özelliği bizim için Alanya’dan çıkmasıdır” dedi.



“Geçen yıl 10 milyon ihracatımız gerçekleşti”

"Diğer ülkelere de ihracat olacak mı" sorusuna da yanıt veren Sevilgen, “Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziran ayında aşırı bir sıcaklık oldu. O sıcaklıktan dolayı yüzde 20 avokadoda eksiğimiz var. Bugün 10 bin civarı bir avokadomuz gidiyor. Tırı tamamen dolduramadık. Limon ve nektarıyla beraber tır dolup Bulgaristan’a gidecek. Bulgaristan’ın talebi bizde 80 bin adet, biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Geçen yıl 10 milyon ihracatımız gerçekleşti. Biz bunu 15 milyon yapalım diye hedefliyorduk ama zannedersem yine 10 milyon adette kalacağız” diye konuştu.



“Fiyatlar şu an 56 lira arasında oynuyor”

Avokadonun satış fiyatına da değinen Sevilgen şunları söyledi:

“Fiyatlar geçen yıl 4,4.5 liraydı. Şu an 56 lira arasında oynuyor. Bunun sebebi de avokadonun bu sene hem üretimin eksik hem de Türkiye’nin tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Tüketici ise avokadoyu 5.5, 6 lira arasında marketlerden alabilirse iyi.”

