Mobilya atölyesi ve deposu alev alev yandı



Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir apartmanın zemin katındaki mobilya atölyesi ve deposu yandı. Bir kadın ile bir itfaiye erinin hafif yaralandığı yangını izlemek için toplanan kalabalık, polise zor anlar yaşattı.

Yangın, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2128 Sokak üzerindeki mobilya atölyesinde, saat 13.30'da çıktı. Fuat Süzen'e ait işletmeden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ile elinden yaralanan itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Alevler arasında kalan 07 FT 485 plakalı otomobil, itfaiye ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu park edildiği yerden çekilerek çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kalabalığın yangın söndürme çalışmalarını izlemek için ısrarcı davranışı, polise zor anlar yaşattı.

'BEN UYARMIŞTIM AMA DİNLEMEDİ'

Apartmanda yaşayan İbrahim Can Tosun, dumanları fark edince dışarı çıkıp yangını söndürmeye çalıştığını anlatarak, "Çatırtı seslerini duyunca dolu yağıyor sandım. Pencereyi kapatmak için gittiğimde yangını gördüm" dedi. Deponun bitişiğindeki apartmanın sahibi Mustafa Aydın ise Fuat Süzen'i defalarca uyardığını belirterek, "O yanıcı maddeleri duvarımın dibine koymamasını söyledim ama dinlemedi. Yanan hep kereste, ahşap yazık oldu" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belirlenecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER

2020-10-25 15:02:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.