Gündoğmuş’ta üreticilere eğitim verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik iyi tarım uygulamaları, organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi düzenledi. İlçede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması gerçekleştirilirken, Güneyyaka ve Pembelik Mahallelerinde tarımsal sulama etüdü yapıldı.

Çiftçi eğitimleri düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Gündoğmuş’ta üreticilere organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi verdi. Büyükşehir'in ziraat mühendisleri, çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda çiftçilere katılım sertifikaları verildi.

İç ve dış parazit ilaçlaması yapıldı

Tarımsal üretimin yanı sıra hayvansal üretimi de desteklemek amacıyla çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Gündoğmuş’ta Serinyaka, Ümitli, Ortakonuş Mahallelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca hayvan üreticilerine Covit19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik bilgiler verdi.

Gündoğmuş Serinyaka Mahallesi’nde büyükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Solmaz, Büyükşehir tarafından yapılan veterinerlik hizmetleri, iç ve dış parazit uygulamasından memnun olduğunu ifade ederek, “İneklerimizi iç ve dış parazitten korumak için buralara kadar gelmeleri hayvanlarımızın kontrollerini yapmaları beni çok memnun etti. Bizler için çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdürlüğü de Güneyyaka ve Pembelik Mahallelerinde tarımsal sulama etüdü yaptı. Bölgede tarımsal üretimi artırmak adına hayata geçirilecek sulama projeleri öncesinde mevcut su kaynakları incelendi. Ayrıca, arıcılık konusunda da eğitim talepleri alınarak arıcılığın gelişmesi için bitki florası hakkında saha çalışması yapıldı.

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