En izole balık avı 40 metrelik falezlerin ortasına çıkıp olta salladı

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Antalya'da olta balıkçıları için getirilen sosyal mesafe kuralı sonrası bir balıkçının avlandığı yer sosyal medyada gündem oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgesinin ardından yapılan düzenleme sonrası 3 metrelik mesafe şartı uygulanmaya başladı. Antalya sahillerinde balıkçılar yeni kurallara göre avlanmaya başlarken bir balıkçının balık avı için seçtiği noktada sosyal medyada gündem oldu. Kentin simgelerinden olan 40 metre yüksekliğindeki falezlerin ortasına kadar tırmanıp tek başına denize olta atan balıkçı, görenleri hayrete düşürdü. Tüm tehlikeleri göze alarak 'en izole balık avı' na imza atan balıkçı, sosyal medyana yüzlerce beğeni aldı.

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