Pazar esnafı tezgahlarının yanına soba kurup ısındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde soğuk hava nedeniyle pazarcı esnafı tezgahlarının yanında ısınmak için soba kurdu. Kimi esnaf teneke kutusu içerisinde tahta parçası yakarak ısınmaya çalışırken kimi esnaf ise kurduğu odun sobasının yanında hem satış yapıp hem de ısındı.



Korkuteli ilçesinde sıfırın altında 8 dereceye ulaşan soğuk hava pazarcı esnafını da mağdur etti. Soğuğa rağmen vatandaşın alışverişini yapabilmesi için tezgahlarını açan esnaf ısınmak için kendilerince çözüm buldu. Kimi teneke kutularda yaktıkları ateşin başında ısınırken bazı esnaf ise işi açık havada soba kurarak ısındı. Esnaf sobanın üzerinde çayını demleyip yemek pişirmeyi de ihmal etmedi. Yakacak olarak evden odun getiren esnaf, boş sebze ve meyve kasalarından da istifade etti. Pazarcı esnafının yanı sıra bazı vatandaşların da yakılan sobaların yanına gelip ısındığı gözlendi.

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