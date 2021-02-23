Doç. Dr. Eser: Akciğerlerin 'tuvalet temizliği' için günde 10 bin adım öneriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Eser: Akciğerlerin 'tuvalet temizliği' için günde 10 bin adım öneriyoruz

DHA

Doç. Dr. Eser: Akciğerlerin 'tuvalet temizliği' için günde 10 bin adım öneriyoruz


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) DOÇ. Dr. İrfan Eser, özellikle Covid 19 hastalığında hayati önem taşıyan akciğerlerin kapasitesini attırmak ve temizlemek için günde 10 bin adım atmanın önemini vurguladı. Doç. Dr. Eser, 'akciğer tuvalet temizliği' adı verilen bu egzersizin yanı sıra, derin nefes çekme ve balon şişirmenin de akciğerlerin kapasitesini artırdığını kaydetti.Özel bir hastanenin Göğüs Cerrahi Kliniği´nde görev yapan Doç. Dr. İrfan Eser, Covid 19 hastalığında akciğer kapasitesinin önemini vurgulayarak, hastalığın ilk yerleşim yerinin boğaz ardından akciğerler olduğunu hatırlattı. Covid 19 virüsü tarafından akciğerlerde tutulan alanlarda viral pnömoni (zatürre) geliştiğini ifade eden Doç. Dr. Eser, bu durumda akciğerlerin normal görevini yerine getiremediğini söyledi. Doç. Dr. Eser, "Covid 19, akciğerlerde ne kadar yer tutarsa, o kadar alan oksijen ve karbondioksit değişimini yapamıyor. Covid 19 tutulumu ne kadar fazlaysa oksijenkarbondioksit değişimi o kadar az olacağından hastalığın gidişatı kötü etkileniyor. Akciğer tutulumu yüzde 40´ın üzerindeyse, hastanın durumu ölüme kadar gidebiliyor" dedi.NORMAL OKSİJEN BASINCI 80 İLE 100 MM ARASINDASağlıklı bir insanda kandaki normal oksijen basıncının 80 ile 100 mm arasında seyrettiğini anlatan Doç. Dr. İrfan Eser, bu basıncın azaldığı durumlarda dokulara yeterince oksijen gitmediğini belirtti. Dokuların oksijen ihtiyacının her dokuya göre değiştiğini de vurgulayan Doç. Dr. Eser, organların oksijensizliğe dayanıklılık sürelerini ise şöyle aktardı:"En hassas organımız olan beynimizin oksijensizliğe dayanıklılık süresi yaklaşık 2 ile 5 dakika arasındadır. 5 dakikadan fazla durumda geri dönüşümsüz sıkıntılar meydana gelir. Kalbimizin oksijensizliğine dayanıklılık süresi yarım saat, kaslarımızın ise 8 saat civarındadır. Her organın oksijensizliğe dayanıklılığı değişir ama şu kesin ki her organın oksijen ihtiyacı mevcuttur. Bu oksijen ihtiyacı da atardamar kan gazı ile sağlanmaktadır. Kandaki oksijen seviyesi Covid 19 hastalığında daha da önemli. Kandaki oksijen miktarının 80´in altına düştüğü her durumda sıkıntılar meydana gelir. Özellikle 60´ın altına düştüğünde orta derecede, 50´nin altına düştüğünde ise yüksek derecede risk teşkil etmektedir."DERİN NEFES ÇEKME, BALON ŞİŞİRME VE YÜRÜYÜŞEn hayati organlardan biri olan akciğerlerin kapasitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunan Doç. Dr. Eser, "Akciğerlerin kapasitesi, solunum fizyoterapisi dediğimiz derin nefes çekme ve üfleme egzersizi ve yürüyüşle genişletilebilir. Derin nefes çekme, balon şişirme gibi egzersizlerin yanında en önemlisi günde 10 bin adım atmaktır. Bu egzersizler, akciğerlerin hava yollarının açık kalmasını sağlar, akciğerleri temizler. Biz buna `akciğer tuvalet temizliği´ diyoruz" şeklinde konuştu.Uyku sırasında akciğerlerde sekresyon (sıvı, balgam) biriktiğini ve akciğerlerin uyku sırasında kendini temizleyemediğini ifade eden Doç. Dr. Eser, "Gün içindeki bu egzersizlerle akciğerlerdeki sekresyon rahatlıkla atılır. Günde 10 bin adım, akciğerlerin kapasitesini artıran ve kan gazı değişimini de zinde tutan bir egzersizdir. Bu egzersizleri amfizem hastaları dışında herkese öneriyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-02-23 13:20:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden sinekle mücadele ekibine eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehirden sinekle mücadele ekibine eğitim
Büyükşehirin Elmalı ve Korkuteli’deki ata tohumları çimlendi
YEREL HABERLER Büyükşehirin Elmalı ve Korkuteli’deki ata tohumları ...
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İki bacanak aynı gün vefat etti Aksulu bacanakların biri trafik kazasında, diğeri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki bacanak aynı gün vefat etti Aksulu bacanakların ...
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Jandarmadan Aksu'da hatasız sürücülere ödül
YEREL HABERLER Jandarmadan Aksu'da hatasız sürücülere ödül
Kepez camilerin bahçesini güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Kepez camilerin bahçesini güzelleştiriyor
Engelli adam ile ailesini dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler
YEREL HABERLER Engelli adam ile ailesini dövüp, şişeye oturtmakla ...
Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü
Halk otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli paten yolculuğu
YEREL HABERLER Halk otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli paten ...
Propolisin Covid-19’a karşı etkisi Fitoterapi ve apiterapi Uzmanı Doç. Dr. Engin Celep: "Yeni çalışmalar propolisin Covid-19’a karşı da antiviral etki gösterdiğini ortaya koyuyor" Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı: "Anadolu propolisi, diğer ülkelerde üretilen propolislere kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan maddeler içerdiği ve daha zengin bir fenolik profiline sahip olduğu belirlendi"
YEREL HABERLER Propolisin Covid-19’a karşı etkisi Fitoterapi ve ...
ATSO Başkanı Çetin: “Antalya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almalı”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Antalya sağlık turizmi ...
Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru elde etti Bir ay önce kuluçkaya yatırılan alabalık havyarlarından elde edilen yavru balıklar havuzlara aktarılmaya başlandı
YEREL HABERLER Alabalık üreticisi 700 anaç balıktan, 2 milyon yavru ...
Ali Bahar “Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran’a kadar sürmeli”
YEREL HABERLER Ali Bahar “Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran’a kadar ...
Cezayirli iş insanını öldüren 2 sanığın ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER Cezayirli iş insanını öldüren 2 sanığın ömür boyu ...
Hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaşı darp ettiği iddia edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest Engelli vatandaşın karısı Emine Kara: "Engelli vatandaşı darp etmek var, kadına şiddet diyoruz ama hem kızımı hem beni darp ettiler" “En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum"
YEREL HABERLER Hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaşı darp ...
Turizmde Girit tehlikesi
YEREL HABERLER Turizmde Girit tehlikesi
(ÖZEL) Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov yapmak için sabırsızlanıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov ...
Antalya’ya 70 milyon değerinde eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Antalya’ya 70 milyon değerinde eğitim yatırımı
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almalı"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya sağlık turizmi ...
Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor
Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu
'İhtiyaç Evi'nde kıyafetler ücretsiz
YEREL HABERLER 'İhtiyaç Evi'nde kıyafetler ücretsiz
Alternatif turizmci, 2021'den ümitli
YEREL HABERLER Alternatif turizmci, 2021'den ümitli