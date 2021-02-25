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Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Dünyada spor turizmine açık tek destinasyon Antalya oldu" "Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya'ya spor turizmi için geldi"

İHA

Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Dünyada spor turizmine açık tek destinasyon Antalya oldu" "Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya'ya spor turizmi için geldi"

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, bu yıl pandemi nedeniyle dünyada spor turizmine açık tek destinasyonun Antalya olduğunu ve takımların kamp için Antalya'ya geldiğini söyledi. Antalya'ya bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1000 civarında takımın kamp için geldiğine işaret eden Recep Şamil Yaşacan, ''Antalya'ya geçmiş yıllarda 3 bine yakın takım geliyordu. Bu yıl ise Korona virüse rağmen gelen takım sayısı 1000'e ulaştı. Bu yıl pandemi ortamında beklediğimizden daha fazla takım geldi" dedi.
Recep Şamil Yaşacan tüm kötü şartlara rağmen Türkiye Futbol federasyonu (TFF) ve Spor Bakanlığının Antalya'da spor turizmi için gösterdiği başarılar sayesinde başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

TFF'nin Yaz aylarında Türkiye 2.ci ve 3.cü lig takımlarının play off maçlarını Antalya'da oynanmasını sağladığına dikkat çeken Yaşacan, ''Antalya'da yaz aylarında oynanan maçlar kış kampları için örnek teşkil etti. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın getirdiği ''Güvenli Turizm Sertifikası'' Türkiye'ye olan güveni artırdı ve Türkiye'yi dünyada örnek ülke haline getirdi. Güvenli Turizm Sertifikasını turizmde bize rakip olan ülkeler uygulayamadı. Özellikle spor turizminde bize rakip olan İspanya, Güney Kıbrıs ve hatta Dubai bile bunu uygulayamadı. Ama Türkiye bunu gerek havaalanlarında gerekse otellerde çok başarılı bir şekilde yönetti'' dedi.

Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya'ya spor turizmi için geldi
Uçuşu olan tüm ülkelerin Antalya'ya spor turizmi için geldiklerini vurgulayan Yaşacan, ''Dünyada hiç bir ülke spor takımları Antalya'nın dışında bir yere gitmediler. Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Estonya, Belarus, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya gibi Türkiye'ye uçuşu bulunan bütün ülkelerin takımları Antalya'ya gelip hem kamp yaptılar hem de düzenledikleri turnuvalarda oynadılar. Türkiye 2.ci ve 3.cü liglerimizdeki kupa arası olmayan takımlarda Antalya'ya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu eğer Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ve erteleme maçlarını Antalya'da oynatmış olsaydı bölgemiz daha canlı ve güvenli olurdu'' diye konuştu.

Her spor branşının takımının tercihi Antalya oldu
Rusya'nın yanı sıra Ukrayna, Arnavutluk, Belarus, Kosova gibi ülkelerin milli takımlarının da Antalya'ya geldi ve gelmeye de devam ettiğini vurgulayan Yaşacan, ''Uçuşu olan bütün ülkelerin takımları Dünyada sadece Antalya'yı tercih ettiler. Antalya bu açıdan örnek olarak gösterildi. Futbolun dışında, kanocular, bisikletçiler, maratoncular, Ragbi takımları, okçular, basketbolcular, güreşçiler gibi bir çok spor dalının takımları kamp için Antalya'ya geldi. Antalya şu anda dünyanın en iyi spor destinasyonu haline geldi. Antalya için bunu sağlayan Başta Kültür ve Turizm bakanlığı olmak üzere Spor ve Sağlık Bakanlıklarına ve Antalya Valiliğine teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Antalya'ya kamp için 1000 takım geldi
Antalya'ya bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1000 civarında takımın kamp için geldiğine işaret eden Recep Şamil Yaşacan, şunları söyledi: ''Antalya'ya geçmiş yıllarda 3 bine yakın takım geliyordu. Bu yıl ise Korona virüse rağmen gelen takım sayısı 1000'e ulaştı. Bu yıl pandemi ortamında beklediğimizden daha fazla takım geldi. Dinamo Moskova, Partizan, Kızıl Yıldız, Shakhtar Donetsk gibi takımlar Antalya'yı tercih etti. Antalya dışında spor turizmi için açık olan güvenli bir destinasyon yoktu. Liglere ara veren tüm ülkelerin takımları Antalya'ya gelerek çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler.

Spor turizmi için Antalya'da yapılan örnek çalışmayı sejour turizmine de yansıtabiliriz. Çünkü Antalya'ya gelen futbol takımları büyük bir vaka yaşamadan ülkelerine döndüler. Hepsi mutlu ayrıldılar. Sorunsuz olarak ülkemizden ayrılan takımları yaz turizmine örnek olarak göstererek tanıtımlarımızı yapmalıyız. Spor turizmindeki başarıyı yaz turizmi tanıtımı için kullanabiliriz. Bu aynı zamanda yaz ayları spor turizmi içinde kullanılmalı.''

Kayak merkezleri 12 ay çalıştırılmalı
Spor turizmini 12 aya yaymamız gerektiğini vurgulayan Recep Şamil Yaşacan şöyle konuştu: ''Bunun için Antalya'da nasıl spor turizminin gelişmesi için yatırımlar yapılmışsa Bolu, Erzurum, Isparta, Afyon, Erciyes gibi yaz aylarında takımlarımızın kamp yapabileceği bölgelere de devletin spor alt yapısını oluşturması gerekir. Yaz için uygun olan bölgelere alt yapıyı yaparsak spor turizmini daha uç bölgelere taşırız. Çünkü Türkiye'nin hava durumu ve lojistiği çok uygun. Türkiye olarak yaz spor kamplarında Avusturya, isviçre gibi olabiliriz. Buna uygun bölgelerimiz var. Bunu başarırsak spor turizmi de 12 aya yayılır. bunu başaracağız. Çünkü devletimiz buna çok önem veriyor.

Kayak merkezlerine spor alt yapısı oluşturulmalı
Türkiye'de çok sayıda kayak merkezimiz var. Kayak merkezleri 34 ay çalışıp kapanıyor. Kayak merkezlerimizin spor alt yapılarını geliştirebilirsek bir çok spor dallarını yaz aylarında bu bölgelere çekebiliriz. Erciyes bunu uygulamaya başladı. Yaz aylarında bisiklet gibi bir çok spor branşını Erciyes Kayak merkezinde ağırlıyorlar. Bu diğer bölgelere de yayılabilir. Kayak merkezleri spor turizmi ile 12 ay çalışabilir hale gelebilir.

Bisiklet dostu oteller
Spor Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'Bisiklet dostu oteller' sertifikası'na bütün oteller sahip olmalı. Şu anda otellerimizin bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunun farkında değil. Avrupa'da bisiklet turizminden her yıl 52 milyar Avroluk bir gelir elde ediliyor. Bisikletçiler futbol takımlarından daha fazla gelir bırakıyor. Eğer Bisiklet dostu otellerin sayılarını artırabilirsek Avrupanın bisiklet ile dağ bayır gezmek isteyen zengin turistlerini de Türkiye'ye çekebiliriz. Bisikletle gezmek isteyenler şu anda İspanya'nın Mayorca ve Kanarya adalarına gidiyor. Biz bundan faydalanamıyoruz. 52 milyar euro para bırakan bisiklet turizminden biz 10 Milyon Avro kazanamıyoruz. Bisiklet turizmi için alt yapı hazırlanmalı, bisiklet rotaları belirlenmeli.

Spor turizmi Türk turizmin geleceğidir
Spor turizmi Türk turizmin geleceğidir. Spor turizmini geliştirebilirsek Türkiye'nin her bölgesinde 12 ay turizm yapılabilir hale gelebiliriz. Ama öncelikle spor alt yapı tesislerimizin eksik olan bölgelerde tamamlanması, olmayan bölgelerimizde ise yapılması gerekiyor.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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