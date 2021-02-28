Muratpaşa'da akıllı konteynerler hizmette Doluluk oranları gerçek zamanlı tespit ediliyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, kendi ürettiği sistemle yeraltı çöp konteynerlerinin doluluk oranı gerçek zamanlı tespit ediyor. Bunun için çalışan sensörler enerjisini güneşten alırken ne kadar çöp olduğu da sayısallaştırılıp konteyner üzerindeki LED panele yansıtılıyor. Amacı konteyner dışına çöp bırakılmasını engellemek olan projeyle vatandaşlar artık “Acaba hangisi boş” diye düşünüp işi şansa bırakmayacak.

Muratpaşa Belediyesi, çöp konteynerlerinin etrafında oluşan kirliliği ortadan kaldırmak, konteyner dışına çöp bırakılmasını engellemek için sensör teknolojisini uygulamaya aldı.



İlk uygulama

Gerçek zamanlı tanımlama ve doğrulanabilir ölçüm sonuçlarını mümkün hale getiren sensörlerle Muratpaşa Belediyesi konteynerlerinin doluluk oranını tespit ediyor. Sistem, özellikle kent merkezinde, işyerlerinin ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinde uygulanacak. Projenin ilk denemesi de Antalya’da günlük ticaret merkezi Doğu Garajı bölgesinde İsmet İnönü Kent Meydanı’nda yakın bir noktada bulunan altılı yeraltı çöp konteyner setinde yapıldı.



Enerji güneşten

Muratpaşa Belediyesi’nin kendi üretimi olan sistemde, tüm enerji güneşten sağlanıyor. Sisteme elektrik enerjisi sağlayan güneş panelleri konteynerlerin üzerine korumalı bir şekilde yerleştirildi. Enerjisini bu panellerden alan sensörler, konteynerin iç sıcaklığı gibi değişkenleri değerlendirerek doluluk oranını gerçek zamanlı olarak belirliyor. Bu doluluk oranı da yüzde olarak sayısallaştırılıyor ve yine konteynerin üzerine yerleştirilen LED panele yansıtılıyor. Yeraltı atık toplama sistemleri için tercih edilen uygulama sayesinde pedala basarak kapağı açılan konteynerin dolu çıkma riski ortadan kaldırılıyor. Doluluk oranını bildiren konteynerler sayesinde çöp atmak için gelenler hangi konteynerin boş olduğunu bilecek.



Kameralı takip

Sensörlerle çöp konteynerlerinin röntgeni çekilirken Muratpaşa Belediyesi konteyner ve çevresini de güvenlik kamerasıyla takip ediyor. Kamera da sensörler gibi ihtiyacı olan enerjiyi güneşten alırken kameraya yer ve zamandan bağımsız, IP adresi üzerinden ulaşıp konteynerlerin doluluk oranını takip etmek de mümkün hale geldi.

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