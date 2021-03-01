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Başkan Tütüncü’den Sağlık-Sen’e taziye ziyareti

İHA

Başkan Tütüncü’den Sağlık-Sen’e taziye ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Meclis Üyesi İsmail Kaya ve beraberindeki heyetle birlikte SağlıkSen Antalya Şubesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan’ın vefatından dolayı derin üzüntü içinde olduklarını belirten Tütüncü, tüm SağlıkSen ailesine baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Aslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Merhum Başkanımız bir süredir Korona virüs tedavisi görüyordu. İyileşip, tekrar aramıza katılmasını bekliyorduk; ama olmadı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.
İlçe belediyesinin salgın sürecinde sağlıkçıların yanında olduğunu aktaran Başkan Kuluöztürk, “Virüs taşıma endişesiyle evlerine gidemeyen sağlıkçılar için sosyal tesislerinizi açtınız. Salgın sürecinde tarafınıza ilettiğimiz taleplerimizi geri çevirmediniz. Bu zorlu süreçte yanımızda olmanız bizleri çok mutlu etti. Bugün de acımızı paylaşmak için buradasınız. Göstermiş olduğunuz samimi yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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