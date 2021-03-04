Öğretmenin dairesi, alev alev yandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 katlı binanın son katında oturan öğretmene ait daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 484 Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katında öğretmen Altan Derin'e ait dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yaklaşık 20 dakikada yangını söndürdü.

Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-04 17:17:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.