Direksiyon hakimiyetini kaybetti köprüde asılı kaldı Yoldan çıkan otomobildeki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Naras Köprüsü korkuluklarına çarparak köprüde asılı kaldı. Demir korkuluklara sıkışan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Sadettin Özen’in kullandığı 07 VT 606 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Naras Köprüsü girişindeki trafik tabelalarına, ardından da demir korkuluklara çarptı. Köprünün korkuluklarında asılı kalan ve Naras Çayına düşmekten son anda kurtulan otomobilin ön tamponu çaya düşerken sürücüsü Sadettin Özen ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.



Sıkıştırıldığını iddia etti

Araç sürücüsü Sadettin Özen, eşiyle birlikte Alanya’dan geldiğini, sigortacısına uğrayıp aracının sigortasını yaptırdığını belirterek, “Sigortayı yaptırdıktan sonra evime gidiyordum. Naras Köprüsü girişinde sağımdan gelen vişne rengi bir otomobil beni sıkıştırdı ve köprünün korkuluklarına çarptım. Eşim yerinden fırlayıp kucağıma geldi. Allahtan kimsenin burnu bile kanamadı” dedi.



"Köprü genişletilsin"

Kazayı görerek duran vatandaşlar, Naras Köprüsü'nün ihtiyacı karşılayamadığını, her gün kazaların yaşandığını belirterek, “Bu köprü Oymapınar ve Manavgat’ın birçok mahallesinin yanı sıra İbradı ilçesi güzergahına gidiyor. Özellikle yaz aylarında barajı görmeye ve safariye gelen yüzlerce otobüs geçiyor. Dar olduğu için kamyon, otobüs ve safari araçları geçerken karşısından gelen araç beklemek zorunda kalıyor. Bu köprü, birilerinin ölmesi beklenmeden acilen yapılmalıdır” diye konuştu.

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